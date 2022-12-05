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釣魚達人日月潭一實測 預見「魚虎球」明年恐大爆發

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
釣魚達人黃小四近期到日月潭試釣魚虎實測，6小時內釣到7尾泰國鱧魚，以及17隻很明顯是今年才繁殖長大的小魚虎。圖／黃小四提供
釣魚達人黃小四近期到日月潭試釣魚虎實測，6小時內釣到7尾泰國鱧魚，以及17隻很明顯是今年才繁殖長大的小魚虎。圖／黃小四提供

魚虎肆虐日月潭，南投縣政府積極防治，可今年繁殖期，對「魚虎球」展開4個月的電撈作業，僅捕獲1.4萬尾，對比去年的3.4萬尾，銳減2萬尾，農業處初判近年防治見成效。但釣魚達人黃小四實地測試，發現小魚虎入冬竟還很活躍，甚至吃餌吃得兇，釣起來每隻都肥嘟嘟的，預見明年「魚虎球」恐又要大爆發。

農業處指出，去年入夏電撈魚虎球在4個月內捕到3.4萬尾，但今年因夏天較慢熱、水溫較低，導致魚虎球比去年晚現蹤，電撈作業因此延至7月中旬至11月中旬，可同樣4個月時間，今年的電撈量僅1.4萬尾，相較去年銳減2萬尾，初判是可能釣成魚、電撈幼魚等防治見成效，但仍憂心會有隔年大爆發的生態習性。

隨時序入冬，天氣轉冷，日月潭水溫下降，「魚虎球」活動力減弱，縣府結束今年的電撈幼魚作業後，釣魚達人、網紅黃小四為測試了解魚虎在冬天的活躍程度，近期前進日月潭蹲點釣魚，以改良釣組及餌料試釣做實地生態調查，在6小時內就釣了7尾泰國鱧魚，還有17隻很明顯是今年才繁殖長大的小魚虎。

黃小四表示，入冬的大魚虎跟以往一樣，比較機警不吃餌，反觀今年才繁殖的小魚虎，吃餌吃很兇，就算寒流侵襲、水溫降低，活動力不減，釣起來每一尾都是肥嘟嘟的，足見牠們在潭中無差別獵食，什麼都吃，到了明年就能交配繁殖，可預見將成為抱卵大魚虎，屆時魚球恐又大爆發，魚虎增加擴散真的永遠移除不完。

黃小四認為，移除魚虎球固然重要，但在繁殖前就移除大魚虎將更有成效，畢竟一尾可交配的魚虎能產下300至500顆魚卵，抓捕一尾成魚等同移除300至500尾幼魚，因此建議政府結束電撈魚球後，能多鼓勵民眾釣魚虎，為除外來兇猛魚種盡力。同時呼籲不要再亂放生跟棄養，下一代未來才有機會看見台灣原生種。

釣魚達人黃小四近期到日月潭實測魚虎入冬活躍度，上勾的17隻魚虎，全是今年才繁殖長大的小魚虎。圖／黃小四提供
釣魚達人黃小四近期到日月潭實測魚虎入冬活躍度，上勾的17隻魚虎，全是今年才繁殖長大的小魚虎。圖／黃小四提供
南投縣去年4個月內電撈捕捉3.4萬尾幼魚，但今年僅捕獲1.4萬尾，總量上銳減達2萬尾。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供
南投縣去年4個月內電撈捕捉3.4萬尾幼魚，但今年僅捕獲1.4萬尾，總量上銳減達2萬尾。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供

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