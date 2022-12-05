釣魚達人日月潭一實測 預見「魚虎球」明年恐大爆發

魚虎肆虐日月潭，南投縣政府積極防治，可今年繁殖期，對「魚虎球」展開4個月的電撈作業，僅捕獲1.4萬尾，對比去年的3.4萬尾，銳減2萬尾，農業處初判近年防治見成效。但釣魚達人黃小四實地測試，發現小魚虎入冬竟還很活躍，甚至吃餌吃得兇，釣起來每隻都肥嘟嘟的，預見明年「魚虎球」恐又要大爆發。

農業處指出，去年入夏電撈魚虎球在4個月內捕到3.4萬尾，但今年因夏天較慢熱、水溫較低，導致魚虎球比去年晚現蹤，電撈作業因此延至7月中旬至11月中旬，可同樣4個月時間，今年的電撈量僅1.4萬尾，相較去年銳減2萬尾，初判是可能釣成魚、電撈幼魚等防治見成效，但仍憂心會有隔年大爆發的生態習性。

隨時序入冬，天氣轉冷，日月潭水溫下降，「魚虎球」活動力減弱，縣府結束今年的電撈幼魚作業後，釣魚達人、網紅黃小四為測試了解魚虎在冬天的活躍程度，近期前進日月潭蹲點釣魚，以改良釣組及餌料試釣做實地生態調查，在6小時內就釣了7尾泰國鱧魚，還有17隻很明顯是今年才繁殖長大的小魚虎。

黃小四表示，入冬的大魚虎跟以往一樣，比較機警不吃餌，反觀今年才繁殖的小魚虎，吃餌吃很兇，就算寒流侵襲、水溫降低，活動力不減，釣起來每一尾都是肥嘟嘟的，足見牠們在潭中無差別獵食，什麼都吃，到了明年就能交配繁殖，可預見將成為抱卵大魚虎，屆時魚球恐又大爆發，魚虎增加擴散真的永遠移除不完。