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戶外佩戴口罩令終於解除 芳苑海牛旅遊卻遇天然阻礙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中央解除戶外活動全程佩戴口罩規定，海牛觀光旅遊業者認為「有一點慢」。記者簡慧珍／攝影
中央解除戶外活動全程佩戴口罩規定，海牛觀光旅遊業者認為「有一點慢」。記者簡慧珍／攝影

國內COVID-19疫情趨緩，戶外活動可免戴口罩，彰化縣芳苑鄉海牛觀光旅遊終於盼來遊客，可惜東北季風轉強，潮間帶活動即將進入淡季，海牛觀光業者今天只能說「空曠戶外戴口罩禁令沒趕到旺季，至少現在解除。」

中央疫情指揮中心宣布自本（12）月1日起，取消戶外活動應全程佩戴口罩的規定，這個周休二日中南部天氣晴朗，彰化縣芳苑鄉潮間帶湧入外縣市許多遊客，佩戴口罩禁令雖被取消，但海邊東北季風增強，很多遊客還是戴口罩又戴帽擋風，尤其女性遊客必戴口罩以免強風吹傷皮膚。

旅遊達人丁春進說，台灣東北角海水湛藍，風景秀麗，卻樹立「水深危險，請勿靠近。」彰化海水不如東北角，沒有奇岩異石，潮間帶寬闊達兩公里，漲潮後可到潮間帶遊賞，相對於東北角親民很多，芳苑鄉因養殖牡蠣發展出特殊海牛文化，遊客乘坐海牛車到潮間帶格外趣味。

現在海牛數量少，漁民很珍惜，海牛步行到潮間帶開始拉遊客的觀光牛車，不再長距離拉行。漁民表示，海牛從小訓練才不會怕生，懂得加何拉車載人，漁民投入很多飼養和訓練成本，冬季東北季風轉強，潮間帶旅遊進入淡季，往好處想，現在解封總比沒解禁的好，不過戶外戴口罩禁令若能提早在東北季風轉強之前解除，遊客會更多。

口罩 潮間帶

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