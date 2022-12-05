快訊

南市警界人事地震！88槍槍擊案引議 學甲分局長遭拔官

傳賴清德表態參選民進黨主席 親賴立委曝他內心盤算

泰山放大絕 棄「最強金雞母」全家持股誰接？市場點名可能是它

中市「全人居家照護」 一次申請享4項服務

中央社／ 台中5日電

台中市衛生局全人居家照護服務計畫，導入全人照護概念，整合各居家照護項目，推動一條龍式服務，有居家長期照顧、居家醫療照護、居家心理諮商及居家訪視藥事照護服務。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，8月起首創全人居家照護服務計畫，透過民眾主動求助、通報、單位轉介及到宅訪視等管道，一次申請可同時享有4項服務，包含居家長期照顧、居家醫療照護、居家心理諮商及居家訪視藥事照護服務。

衛生局舉例，78歲楊奶奶有中風、高血壓及糖尿病病史，近年體力衰弱，每月只靠老人年金過活，家中子女收入不穩定，雖已使用長期照顧服務協助日常生活，但楊奶奶情緒仍憂鬱，照顧管理專員到宅評估發現後，轉介居家心理諮商服務，經由專業心理師到宅陪伴諮商，減輕她的心理壓力，逐漸展現笑顏。

衛生局人員說，另一例子，41歲的吳先生本是名小主管，有穩定收入和生活，幾年前父親開始有健忘及遊走症狀，母親生病需動手術，加上須照顧罹患身心疾病的妹妹，促使吳先生被迫轉換為兼職工作，接踵而來的照顧壓力，讓他身心俱疲，所幸透過社區藥師轉介長照服務，分擔照顧重責，讓他有時間安心工作、放鬆心情，重燃生活希望。

衛生局長曾梓展表示，衛生局關懷居家服務需求的民眾，除主動發掘需求，同時評估並轉介提供適切服務，從生理需求照顧到心理層面，強化服務連結效能，建構完善服務輸送管道，提供完整性、便利性及專業性的全人居家照護服務，讓市民輕鬆享用台中市便利多元的居家照顧服務模式。

衛生局 居家照護 台中市

延伸閱讀

台中長者疫苗接種冠全台 「區區都有快打站」是關鍵

今起口罩解禁 台中很多民眾還是緊戴口罩

台中醫界傳他要參選立委 衛生局長曾梓展：我是什麼咖啊

地方名人堂／衝高疫苗打氣撇步，曾梓展：以量取勝、動員民眾打疫苗

相關新聞

伊登拜還願捐香油錢？順澤宮：國際宣傳就是最好「添油香」

PTO鐵人三項加拿大公開賽金牌選手伊登來台，昨天到彰化縣埔鹽鄉順澤宮參拜還願，順澤宮還送1萬美元營養金。消息傳開，溪湖地...

愛達荷州長來訪 解開盧秀燕20年來念念不忘早餐店之謎

美國愛達荷州州長李睿德今天率團拜訪台中市政府，一見面，即稱讚盧秀燕「漂亮的市長」，雙方簽署雙方教育交流備忘錄，研議中英雙...

三鐵世界冠軍伊登當觀光大使 陪王惠美縣長行銷彰化

挪威選手伊登（Iden）勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍，他戴著彰化「埔鹽順澤宮」宮帽抵達終點，讓順澤宮帽一夕爆紅...

戶外佩戴口罩令終於解除 芳苑海牛旅遊卻遇天然阻礙

國內COVID-19疫情趨緩，戶外活動可免戴口罩，彰化縣芳苑鄉海牛觀光旅遊終於盼來遊客，可惜東北季風轉強，潮間帶活動即將...

永靖謝平安家年華 三鐵冠軍伊登現身觀賞明華園

彰化縣「永靖鄉謝平安家年華」由全鄉24村和社區共同參與這場客家傳統盛會，昨晚更由明華園戲劇總團壓軸演出平安戲，彰化縣長王...

竹山揚眉兔氣！竹藝燈會主燈完成 7.5公尺淘氣兔試點燈

每年吸引數十萬遊客的竹山竹藝燈會，隨著九合一大選順利落幕後，在鎮中心元標架起一座高7.5公尺的主燈「揚眉兔氣」，竹山鎮長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。