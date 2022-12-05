林業教育扎根 南投小學生動手認識國產材
為讓林業教育向下扎根，林務局南投林區管理處與屏東科技大學木材科學與設計系合作，今天在南投草屯雙冬國小辦理「國產材益智遊具及DIY手作體驗活動」，盼提升學童對國產材的認識，進而培育木材收穫及加工專業人才。
南投林管處指出，2017年為國產材元年，中央為此積極推動國產材利用，盼2027年國產材自給率達5%，逐步復甦台灣林業，更盼能培育木材收穫及加工專業人才，因此除推廣國產材有效利用，加強產業鏈運作，也著眼林業教育從小扎根。
南投林管處今年與屏科大木材科學與設計系合作辦理「國產木材開發、設計應用於教室環境（山林教室）」計畫，今更前進草屯雙冬國小辦理「國產材益智遊具及DIY手作體驗活動」，藉由國產材體驗讓孩子了解並善用森林資源並保護環境。
屏科大團隊所今天透過一系列國產材介紹、木工職類技能競賽分享、木質益智遊具闖關活動等，更有DIY手拉木質小狗車製作，培養學童動手、創作、思考及團隊協作等能力，從視覺、聽覺、觸覺及嗅覺體驗國產材，提升對國產材的感知。
南投林管處表示，透過闖關遊戲、實際木作體驗課程等，讓孩童實際接觸真實的國產材及操作木作工具，從小就能在國產材環境中「森入」學習，了解台灣林業及國產材的美，培養對國產材的認同感，向下扎根並發掘孩子對林業特質及天賦。
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