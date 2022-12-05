潭子東寶里民活動中心興建案 蕭隆澤斥責中市府無公信力

台中市潭子第4公墓正進行遷葬作業，預定明年初綠美化，市議員蕭隆澤等人爭取蓋里民活動中心，經里民大會和民政局等相關單位同意，蕭隆澤等人今天現場會勘表示，日前有立委會勘以一紙公文要改為社區活動中心，蕭隆澤批市府相關單位配合特定民代割稻尾，不尊重民主程序，中市府回應，目前仍廣納各方意見討論中。

潭子第4公墓遷葬作業目前已完成整地及圍籬工程，預定明年交地建設局進行綠美化，針對東寶里民活動中心興建案，市議員蕭隆澤、東寶里長林銘泉今天邀台中市政府民政局、建設局、交通局、都發局、農業局、社會局、教育局、生命禮儀管理處、潭子區公所等單位會勘，近百位居民到場關心。

台中市政府民政局表示，潭子第四公墓因應地方使用需求並配合公墓公園化政策，目前由台中市生命禮儀管理處辦理遷葬作業，另由都發局進行都市計畫變更土地使用分區及用地檢討變更，變更後將評估及協助地方爭取並評估里活動中心興建事宜，目前並無確切定案，絕無出爾反爾，所稱逕為變更並非事實。

民政局指出，對於各級民代關心地方建設均予以尊重，有立委表示將向衛福部爭取前瞻3000萬元補助，力促興建社區活動中心及日照中心，或是未來是否由市府自籌財源興建社區或里民活動中心，均尚有討論空間，民政局將視地方共識及需求進行評估後，據以協助公所辦理相關興建。

蕭隆澤表示，潭子第4公墓遷葬後土地活化方向，自2018年即整合地方意見，支持興建「里民」活動中心，除里民大會決議外，另里辦公處、區公所、民政局等單位均有公文往返為證，但在11月26日九合一選舉過後，有某立委發出一紙會勘公文，執意要將東寶六段553地號變為「社區」活動中心，市政府又配合演出。

蕭隆澤說，台灣是民主國家，東寶里民活動中心案經里民大會決議並照案通過，里辦公處建議變更為機關用地，也有潭子區公所公文回覆，並將建議案提報市府進行都市計畫變更，相關程序進行中；蕭隆澤表示，他與里長林銘泉為東寶里民活動中心興建案奔走多年，市府相關單位配合亂改名稱，讓特定民代割稻尾，非常不妥。

中市都發局說明，潭子第4公墓地目為農業區，目前正進行都市計變更土地使用分區及用地檢討變更。北側畫為機關用地，未來供活動中心使用，而南側則作為公園用地，民代與里長爭取設置里民活動中心。

建設局表示，潭子第4公墓正進行都市計畫變更，南側綠地範圍規劃草皮、植栽區，以與北側機關用地區隔，提供鄉親從事休閒活動使用，並增加潭子綠地面積。

民政局說明，未來是否興建社區或里活動中心，會再與地方共同評估取得共識；社會局指出，日前有立委提出興建日照中心及社區活動中心，但里辦公處有其他訴求，會依最後共識辦理。

里長林銘泉說，他在2018年即提案，潭子區公所民政課、民政局均有公文往返為證，今年里民大會也支持興建「里民活動中心」。