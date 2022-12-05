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台中花毯節山城巡禮 新社「花卉妝點」賞花打卡趣

中央社／ 台中5日電

台中國際花毯節3日開幕，吸引民眾前往，新社區公所加碼打造多個景點規劃「花卉妝點」打卡點，讓民眾順便巡禮新社，漫遊花間、巡禮山城，疫情解封戶外脫罩來場浪漫小旅行。

新社區擁有自然地理環境、豐沛物產、觀光資源，素有台中後花園之稱，睽違2年，台中國際花毯節今年重磅回歸新社區舉辦，3日正式開幕，恰逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封公開場所可脫罩，吸引許多民眾前往。

新社區公所此次加碼打造「花卉妝點」打卡點，希望吸引民眾前往國際花毯節時，也可順便來趟新社區內的巡禮。

新社區長林淑惠透過文字稿表示，此次小型「花卉妝點」佈置配合2022國際花毯節的花期，展覽至12月18日止，佈置地點包括「中興嶺停車場」、「星願紫風車」、「新社區公所及周邊廣場」、「復盛環保公園」及區內各地等都有不同的花卉佈置。

林淑惠指出，除了可讓遊客拍照打卡外，也可以享受在新社漫遊的浪漫氣氛，歡迎大家一同前來新社吃美食、拍好照、賞好花，暢遊新社。

疫情 COVID-19 停車場

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