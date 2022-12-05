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三鐵世界冠軍伊登當觀光大使 陪王惠美縣長行銷彰化
挪威選手伊登（Iden）勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍，他戴著彰化「埔鹽順澤宮」宮帽抵達終點，讓順澤宮帽一夕爆紅，伊登也從此獲9次世界冠軍，並獲頒彰化榮譽縣民並擔任觀光大使。伊登從本月4到6日來台進行3天還願之旅，昨天到埔鹽順澤宮參拜，今天則由縣長王惠美陪同行銷彰化優鮮農特產品。
伊登今天上午由師兄吉雷米等人陪同，前往彰化卦山村─生活美學聚落參訪，現場設置茶席，並結合古琴、漆器、花藝、卦山村職人作品。由縣長王惠美介紹卦山村各店家營業項目及特色，讓伊登等人體驗東方茶飲及彰化的生活美學。隨後一同行銷彰化十大金質商品與彰化優鮮農特產品，期望藉由伊登的影響力，讓彰化優質商品的名聲更響亮。
王惠美說，一頂帽子牽起伊登與台灣彰化埔鹽順澤宮的情分，上次伊登得到世界冠軍來彰化，縣府即頒發榮譽縣民予伊登，伊登也承諾未來如果再拿到世界冠軍，一定會到再到彰化埔鹽順澤宮還願，果然，伊登再度奪得世界冠軍，第二次再回到彰化還願，除參訪各景點，並行銷彰化農特產品及百大商品等，讓彰化的好、彰化的美，世界都可以看到。
伊登透過翻譯表示，來到彰化卦山村看到許多在地職人，將他們熱情奉獻在藝術上，這種為了藝術而奉獻的熱情令人感動，他的藝術，就是運動，如游泳、騎腳踏車及跑步，由此深切感受到了台灣彰化的熱情，這次，在這樣美好的天氣來到卦山村，能夠放慢腳步，來體驗彰化，真的很棒。另外，行程中體驗很多美食，可以說是很不一樣的體驗。
青發處表示，卦山村美學生活聚落有18家熱愛美學的在地職人進駐，包含編織、皮件、漆器等，職人們藉由開設DIY課程、舉辦主題分享交流講座，將技藝化為與訪客的互動，一樓也有許多特色餐飲店家，讓縣民及遊客感受彰化在地的美好與生活感，進而愛上八卦山。
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