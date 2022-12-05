永靖謝平安家年華 三鐵冠軍伊登現身觀賞明華園

彰化縣「永靖鄉謝平安家年華」由全鄉24村和社區共同參與這場客家傳統盛會，昨晚更由明華園戲劇總團壓軸演出平安戲，彰化縣長王惠美也邀請來台訪問的世界三鐵冠軍選手伊登到成美文化園看大戲，體驗台灣文化風情。

永安宮、永靖鄉共好協會及頂新和德文教基金會共同主辦的「永靖鄉謝平安家年華」，前天由地主神三山國王與24村的神尊集體出巡「繞靖」，為眾人祈福，昨天也舉辦千人平安宴和搓平安圓活動。

今年「永靖謝平安家年華」特別主打「家」字，希望邀請遍布各地的永靖人在疫情趨緩下重回家鄉團聚， 不少在外地工作的遊子帶著家人返鄉體會傳統文化活動搓平安圓，感受到家鄉的溫暖氣氛。

彰化縣副縣長洪榮章與永靖鄉長詹木根、即將上任的準鄉長魏碩衛、立委陳素月等人也參與盛會。而頭上戴著客家花布頭巾的小朋友來自於永靖國小親子共學客家語社團，在蘇月妙校長和文史工作者邱美都老師帶領下體驗客家生活搓湯圓樂趣。

昨晚在成美文化園還有明華園表演和繽紛絢麗的煙火秀，過節團圓氣氛濃烈，適逢三鐵世界冠軍挪威選手伊登到彰化「還願之旅」，縣長王惠美也陪同他到成美園觀賞由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜主演的明華園大戲，也讓現場來賓很驚喜，能看到世界冠軍選手。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，今年首度邀請明華園總團於成美文化園演出平安戲，盼傳統藝術文化資產「歌仔戲」能被傳遞和延續下去，基金會創辦人魏應充還特別指示要安排博愛座，體貼身體不便的觀眾也能舒適的觀戲。