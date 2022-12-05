聽新聞
test
0:00 / 0:00
伊登拜還願捐香油錢？順澤宮：國際宣傳就是最好「添油香」
PTO鐵人三項加拿大公開賽金牌選手伊登來台，昨天到彰化縣埔鹽鄉順澤宮參拜還願，順澤宮還送1萬美元營養金。消息傳開，溪湖地區有人好奇伊登有沒有捐香油錢，順澤宮主任委員魏信顧今天說，伊登願意拿香拜拜，為台灣、彰化縣、埔鹽鄉免費宣傳，就是最好的「添油香」。
伊登載著順澤宮運動帽征戰各國體育競賽，曾獲2019年世錦賽三鐵冠軍，今年7月獲PTO鐵人三項加拿大公開賽金牌，這次和東京奧運鐵人三項金牌的師兄布魯門菲特聯袂來台，昨天到埔鹽鄉順澤宮參拜還願，感謝順澤宮神明加持。
縣長王惠美昨也邀請伊登擔任彰化觀光大使，順澤宮主委魏信顧則代表宮廟致贈1萬美金營養金和200頂運動帽，祝福伊登及布魯門菲特的運動生涯繼續發光發熱。
今天溪湖地區地方信眾好奇，一般人到寺廟還願不能免俗的捐香油錢，順澤宮贈送1萬美金當營養費，不知伊登有沒有入境隨俗捐香油錢？雖然他是國際級運動高手，但接受順澤宮捐贈，若能貼近台灣民俗「意思意思」捐一點香油錢，對他的聲譽會更好。
順澤宮主委魏信顧說，伊登不是道教信徒，進入順澤宮願意拿香參拜玄天上帝（帝爺公），這個舉動已經很有誠意，而且他願意擔任彰化縣觀光大使為彰化縣、順埔鹽、順澤宮宣傳，使彰化．埔鹽．順澤宮揚名國際，這是金錢無法衡量，就是最好的「添油香」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言