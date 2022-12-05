伊登拜還願捐香油錢？順澤宮：國際宣傳就是最好「添油香」

PTO鐵人三項加拿大公開賽金牌選手伊登來台，昨天到彰化縣埔鹽鄉順澤宮參拜還願，順澤宮還送1萬美元營養金。消息傳開，溪湖地區有人好奇伊登有沒有捐香油錢，順澤宮主任委員魏信顧今天說，伊登願意拿香拜拜，為台灣、彰化縣、埔鹽鄉免費宣傳，就是最好的「添油香」。

伊登載著順澤宮運動帽征戰各國體育競賽，曾獲2019年世錦賽三鐵冠軍，今年7月獲PTO鐵人三項加拿大公開賽金牌，這次和東京奧運鐵人三項金牌的師兄布魯門菲特聯袂來台，昨天到埔鹽鄉順澤宮參拜還願，感謝順澤宮神明加持。

縣長王惠美昨也邀請伊登擔任彰化觀光大使，順澤宮主委魏信顧則代表宮廟致贈1萬美金營養金和200頂運動帽，祝福伊登及布魯門菲特的運動生涯繼續發光發熱。

今天溪湖地區地方信眾好奇，一般人到寺廟還願不能免俗的捐香油錢，順澤宮贈送1萬美金當營養費，不知伊登有沒有入境隨俗捐香油錢？雖然他是國際級運動高手，但接受順澤宮捐贈，若能貼近台灣民俗「意思意思」捐一點香油錢，對他的聲譽會更好。

順澤宮主委魏信顧說，伊登不是道教信徒，進入順澤宮願意拿香參拜玄天上帝（帝爺公），這個舉動已經很有誠意，而且他願意擔任彰化縣觀光大使為彰化縣、順埔鹽、順澤宮宣傳，使彰化．埔鹽．順澤宮揚名國際，這是金錢無法衡量，就是最好的「添油香」。