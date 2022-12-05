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竹山揚眉兔氣！竹藝燈會主燈完成 7.5公尺淘氣兔試點燈
每年吸引數十萬遊客的竹山竹藝燈會，隨著九合一大選順利落幕後，在鎮中心元標架起一座高7.5公尺的主燈「揚眉兔氣」，竹山鎮長陳東睦指出，今年燈會取名為「福兔迎賓竹光閃耀」，並宣告從跨年夜起開幕一直到明年2月5日，展期總共37天，每一個燈區都可以看到用「竹」編織而成的特色竹裝置藝術，一定讓遊客驚豔。
鎮長陳東睦表示，今年主燈「揚眉兔氣」仍然由紫南宮大力贊助，由工藝家劉興澤率領團隊共同完成，光是高度就有7.5公尺、寬更有4.5公尺，這樣的龐然大物，加上竹編結合米彩絨布的拼湊，不和諧中帶點現代創新風，各個燈區也正緊鑼密鼓地準備中。
今年的主燈燈光設計特別邀請國內知名的設計師伍思達，另外主燈音樂創作也網羅知名音樂創作大師黎明鑫（阿火）操刀，主燈秀以大型演唱會等級進行創作，更在文化融合上，加入了許多民俗樂器的元素，例如突顯竹山精神的竹製二胡、太鼓等樂器，還巧妙的放入蟲鳴鳥叫，讓夜晚賞燈的民眾更能身歷其境。
竹山鎮公所並表示，竹藝燈會主角是竹編花燈，會場也將運用竹山鎮清潔隊自己產出的花，並將延續過去以竹材為設計主軸，利用竹編跟美彩，以地球為主軸，結合竹山三寶筍子、茶葉、跟地瓜，再加上竹子生活化的竹椅，最後搭配上活靈活現的淘氣兔，以兔子的靈敏，帶著竹山這些特色繞著地球跑，讓世界看到竹山花城的軟實力，也看見不一樣的小鎮文化。
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