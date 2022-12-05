疫情期間仍有好品質 全國20處績優公廁彰化占3處

為解決民眾出外之急，彰化縣環保局共輔導了公私部門1800多處建檔公廁 ，疫情三年來，仍有公廁仍提供最好的服務與品質，在環保署今年首度選拔國內20處績優公廁中，彰化縣就占了3處。環保局表示，隨疫情解封，將再盤點後，增加公廁數量。

環保署今年首度舉辦「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，分為加油站、交通場站、超商及觀光遊憩等四大類，評選項目除基本環境乾淨程度外，也納入友善設計、省水節能、企業社會責任、多元友善等永續環保項目，由環保署特聘專家學者進行一個月現場考評，從各縣市推薦的公廁遴選出20處績優公廁。

彰化縣有3處公廁得獎，分別是田中火車站榮獲中區交通場站類績優公廁獎、彰化縣政府城市觀光發展處獲全國觀光遊憩類績優公廁獎、「水銡利廚衛生活村」觀光工廠獲公私協力獎。

環保局表示，田中火車站男女廁間1比5，並設有嬰兒座椅、尿布檯等友善設施，是一座讓男女性、親子都可舒適使用的公廁；彰化縣政府城市觀光發展處廁所廁間內裝設換衣鏡，便於運動民眾更衣使用，並有通報機制，更媒合在地企業認養，提供洗手乳、衛生紙等耗材供民眾使用；「水銡利廚衛生活村」為彰化熱門觀光景點，長年配合辦理公廁清掃學習課程，近年也透過外部單位認養提升公廁品質。

彰化縣環保局廢棄物管理科長陳金蘭說，為提供民眾如廁的便利，除公部門外，環保局也鼓勵民間提供廁所供公眾使用，廁所外會張貼評級標章，雖然甚少實質誘因，卻可為企業形象加分。

近年來，建檔公廁逐步增加，目前全縣共有1800多處。為提升公廁品質與管理，持續爭取經費建構優質公廁，針對人潮較多的交通場站、觀光景點、公園等地點的公廁做硬體改善，不定期派員巡查，立即通知需改善公廁管理單位，以「不髒、不溼、不臭」三不原則為目標，為民眾打造一個舒適的如廁環境。

不過，仍不乏民眾欠缺公德心，破壞公廁甚至亂丟廢棄物，在化糞池還發現寶特瓶、飲料罐等物，影響業者建檔公廁提供的意願，尤其是疫情期間，很多列管公廁擔心傳播疫情，紛紛停止使用，讓民眾十分不便。