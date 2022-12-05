東勢林業文化園區「木作小學堂」開張 首場手作課開放報名

台中東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，東勢林區管理處規畫在文化園區大禮堂右廂建置「木作小學堂」，提供民眾享受木工體驗，首場「木作小學堂」木育手作課程已開放報名。

手作課程將分別在12月10日（周六）舉辦「親子木工體驗活動」、12月11日（周日）舉辦「木工區手作玩具教師研習」，名額有限，相關活動訊息及報名資訊，將公布在東勢林業文化園區粉絲專頁。

木作小學堂準備8張由台灣櫸、大葉桃花心木、光臘樹等國產材製作的工作檯，可配合兒童、親子和成人三種使用需求調整適當高度；也購置來自奧地利結合砂磨、鑽孔、鋸切、車床四合一功能相對安全的小型機具，及短柄鐵鎚、弓形線鋸、手搖鑽等基礎木工工具組，讓參與的民眾可擁有安全又舒適的學習環境。