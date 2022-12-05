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麗寶耶誕新年城活動 2月28日前每晚炫麗燈光活動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶耶誕新年城活動，即日起到2月28日，每晚炫麗燈光活動，周末還有街藝大匯演。圖／麗寶提供
麗寶耶誕新年城活動，即日起到2月28日，每晚炫麗燈光活動，周末還有街藝大匯演。圖／麗寶提供

麗寶耶誕新年城活動，即日起到明年2月28日，每晚有燈光活動，逢假日還有異國氛圍聖誕遊行；麗寶耶誕新年城的公益慈善周，將和台北市建築世代會、台灣世界展望會等公益團體，藉由不間斷的公益活動，關懷孩童議題、提倡與守護孩童權益。

今年邁入第10屆的台北市建築世代會ADA慈善路跑，12月10日將在麗寶樂園渡假區開跑，由熱愛運動的防疫女神賈永婕擔任宣傳大使，募集愛心幫助弱勢兒童，路跑報名費將全數捐贈給台東孩子的書屋、三峽小草書屋、財團法人慈懷社會福利基金會等相關單位；12月11日由世界展望會接力傳愛，麗寶樂園渡假區招待180位台灣世界展望會中部弱勢孩童與家人一起玩探索世界。

麗寶耶誕新年城今年的耶誕街藝大匯演，有羅小白及鄺澤東、吳思遠、熊義杰等聲林之王歌手們，與20多組街頭藝人輪番上陣，在麗寶樂園渡假區各場域包含OUTLET、星巴克鐘樓、休息站廣場表演。

12月23日后里三采幼兒園上百位小朋友，將打扮成耶誕小天使，在渡假區遊行歡慶耶誕；限定聖誕大遊行，每周六日在探索世界及麗寶OUTLET MALL演出。

麗寶耶誕新年城活動，即日起到2月28日，每晚炫麗燈光活動，周末還有街藝大匯演。圖／麗寶提供
麗寶耶誕新年城活動，即日起到2月28日，每晚炫麗燈光活動，周末還有街藝大匯演。圖／麗寶提供
麗寶耶誕新年城活動，即日起到2月28日，每晚炫麗燈光活動，周末還有街藝大匯演。圖／麗寶提供
麗寶耶誕新年城活動，即日起到2月28日，每晚炫麗燈光活動，周末還有街藝大匯演。圖／麗寶提供

麗寶樂園 世界展望會

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