南投選舉補助款許淑華獲460萬元 他保證金飛了

九合一選舉結束，南投縣長當選人許淑華、民進黨候選人蔡培慧，票數超過當選票數3分之1門檻，許淑華可獲460餘萬元的選舉補助款，蔡培慧有350萬餘元，無黨籍候選人王永慶未過門檻，沒補助款，就連20萬元保證金都不發還。

南投縣選委會指出，依據「公職人員選舉罷免法」第43條，當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數3分之1以上者，當選人在2人以上，得票數達各該選舉區當選票數2分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元。

而在此次南投縣五合一選舉中，許淑華以15萬4256票勝選，蔡培慧則獲11萬7993票，兩人票數均超過當選票數3分之1，也就是5萬餘票門檻，分獲選舉補助金460餘萬元、350萬餘元，無黨籍候選人王永慶僅3250票，不能領補助款。

南投縣選委會更進一步表示，今年縣長選舉人數為40萬6195人，得票數須達總選舉人數的1成，也就是40619票才可退還保證金，但王姓候選人明顯未達門檻，因此其登記為候選人時繳交的20萬元保證金，也將不予發還。

此外，南投縣議員選舉部分，第1選區（南投、名間）邱奇才、張錫淵及第2選區（草屯、中寮）落選人邱淑君、廖明川等4人，雖能領回報保證金12萬元，但均未達領取選舉補助金門檻。

另有9名議員候選人未達領取選舉補助金門檻，12萬元保證金也不予發還，分別是第1選區王燕珠、白騏澤、林佑虔、賴世皎、王鵬霖、史祝賢，以及第2選區阮惠心、第3選區李天慧、第5選區陳淯程。

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