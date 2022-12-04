永靖鄉謝平安家年華 千人搓平安圓 晚間明華園大戲登場

彰化縣「永靖鄉謝平安家年華」一連二天在彰化縣永靖鄉登場，今天在永靖永安宮前展開千人上街搓平安圓及市集活動，許多外地遊子和遊客一起參加盛會，晚間7點在成美文化園將由歌仔戲國寶孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團壓軸演出平安戲「么嘍正傳」首部曲。

永安宮、永靖鄉共好協會及頂新和德文教基金會共同主辦的「永靖鄉謝平安家年華」，全鄉24村和社區共同參與這場客家傳統盛會，昨天地主神三山國王與24村的神尊集體出巡「繞靖」，為眾人祈福，因疫情鬆綁，今天也重新舉辦千人平安宴和搓平安圓活動。

今年「永靖謝平安家年華」特別主打「家」字，希望邀請遍布各地的永靖人在疫情趨緩下重回家鄉團聚， 今天有不少在外地工作的遊子帶著家人返鄉體會傳統文化活動搓平安圓，感受到家鄉的溫暖氣氛。晚上還可以到成美文化園觀賞明華園表演和繽紛絢麗的煙火秀，過節團圓氣氛濃烈。

彰化縣副縣長洪榮章與永靖鄉長詹木根、即將上任的準鄉長魏碩衛、立委陳素月等人也參與盛會，「永靖謝平安」活動，重現舊時農村社會的日常，從祭祀、酬神戲，到和親朋好友相揪來吃辦桌，體驗歲末全村圍在一起相聚的幸福。

頭上戴著客家花布頭巾的小朋友來自於永靖國小親子共學客家語社團，在蘇月妙校長和文史工作者邱美都老師帶領下體驗客家生活搓湯圓樂趣。