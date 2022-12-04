影／戴順澤宮帽9度奪冠！挪威好手伊登今赴彰化還願：想多了解台灣文化

挪威三鐵冠軍好手伊登（Gustav Iden）也是彰化榮譽縣民，今年第九度戴上台灣彰化縣埔鹽鄉「順澤宮」神帽奪下世界冠軍，讓順澤宮神帽在國際一夕暴紅，今天下午伊登在縣長王惠美陪同下第二度到順澤宮還願之旅，伊登說，和台灣結下的緣分太神奇了，而這個缘愈來愈深，希望來參拜後，神明可以繼續保佑他得冠軍。

伊登自從在2019法國尼斯鐵人三項錦標賽中戴著撿到的台灣「順澤宮」神帽而奪下世界冠軍後，就讓神帽揚名國際，伊登也將神帽視為幸運物，幾乎每次比賽都戴著神帽參賽，至今已拿下9個各項世界賽冠軍。

伊登今天偕同師兄也是東京奧運三鐵冠軍選手布魯門菲特到彰化還願之旅，在彰化縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍、立委謝衣鳯等地方人士陪同下到順澤宮參拜，許多想一睹冠軍選手的民眾早早就到順澤宮卡位，夾道歡迎，伊登入場時場面很沸騰。

王惠美說，伊登當初因頭戴埔鹽順澤宮帽勇奪世錦賽冠軍，而與彰化牽起了特別的緣份，也將彰化埔鹽順澤宮的神威遠播國際，行銷彰化宗教文化之美，讓更多外國友人認識台灣、認識彰化，此次縣府也邀請彰化榮譽縣民伊登擔任觀光大使，參訪並推廣彰化縣內各處風景名勝。

伊登說，一切都很神奇，他很感謝順澤宮的神明，讓他持續得冠軍，也希望還願之旅後，未來神明可以保佑他繼續贏得勝利，而看到這麼多人來歡迎他，覺得很瘋狂，從2019年他第一次到台灣後，他和台灣的緣分就愈來愈深，很開心疫情後能回到台灣，此行也會來好好品嘗台灣的美食，和多了解一些台灣文化，他也用中文對大家說了「謝謝」。

由於伊登和三鐵冠軍選手布魯門菲特此次都有獲得廟方贈予的神帽，被媒體問到，那現在兩人都有神帽護持，參賽時伊登會不會耽心，有師兄來競爭，伊登笑說「不耽心，因為師兄只能戴贊助廠商的帽子」，布魯門菲特在一旁馬上接口說「我可以晚上睡覺時戴」，引來大家哈哈大笑。

王惠美說，相信本次伊登及布魯門菲特選手來到彰化，一定能成為行銷推廣城市品牌的一大助力，將彰化的好推廣至國際，吸引更多國內外好朋友們來彰化深度旅行，讓彰化發光發亮。