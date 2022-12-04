聽新聞
test
0:00 / 0:00
第30屆全國兒童聯想創作畫比賽 420名學生複賽結果出爐
台中市政府文化局主辦「第30屆全國兒童聯想創作畫比賽」，今 天在葫蘆墩文化中心複賽，420位入選學生從簡單圖形自由展開長達2個小時聯想創作，下午公布複賽結果並舉行頒獎典禮。
台中市文化局副局長施純福表示，「全國兒童聯想創作畫比賽」辦理30年，優秀的得獎者在各行各業都有傑出表現，恭喜自11萬件參賽作品中脫穎而出的420名入選者，都具備的豐沛創意與聯想力。
今天有72位得獎者通過激烈競爭，由副局長施純福頒發前三名獎項，一至六年級第一名，決賽評審表示，一年級黃柏勳色調運用成熟，極具藝術感；二年級陳沐慈，將樹木結構以清透筆調延伸發展，畫面生動奇趣；三年級黃禾觀察敏銳，運用少見的色鉛筆表現透視畫面，呈現厚度量感；四年級徐孜禾，完整寫實的螳螂意象，筆觸純熟配色，完美調和，贏得評審一致讚賞；五年級張絡羢的巨獸，以適當留白突顯主題及畫面故事張力；六年級黃翊恩超現實畫風，圖像思惟細膩簡練，營造太陽光線灑落的氛圍，讓評審大為驚豔。
葫蘆墩文化中心大廳內同時展出初賽入選作品，4樓迴廊展出「描繪30：合體創作畫」結合歷年比賽圖形，象徵總結過往，透過創意展開全新篇章。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言