第30屆全國兒童聯想創作畫比賽 420名學生複賽結果出爐

台中市政府文化局主辦「第30屆全國兒童聯想創作畫比賽」，今 天在葫蘆墩文化中心複賽，420位入選學生從簡單圖形自由展開長達2個小時聯想創作，下午公布複賽結果並舉行頒獎典禮。

台中市文化局副局長施純福表示，「全國兒童聯想創作畫比賽」辦理30年，優秀的得獎者在各行各業都有傑出表現，恭喜自11萬件參賽作品中脫穎而出的420名入選者，都具備的豐沛創意與聯想力。

今天有72位得獎者通過激烈競爭，由副局長施純福頒發前三名獎項，一至六年級第一名，決賽評審表示，一年級黃柏勳色調運用成熟，極具藝術感；二年級陳沐慈，將樹木結構以清透筆調延伸發展，畫面生動奇趣；三年級黃禾觀察敏銳，運用少見的色鉛筆表現透視畫面，呈現厚度量感；四年級徐孜禾，完整寫實的螳螂意象，筆觸純熟配色，完美調和，贏得評審一致讚賞；五年級張絡羢的巨獸，以適當留白突顯主題及畫面故事張力；六年級黃翊恩超現實畫風，圖像思惟細膩簡練，營造太陽光線灑落的氛圍，讓評審大為驚豔。