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中市推城食森林計畫 降低熱島效應落實永續低碳

中央社／ 台中4日電

台中市政府推動「城食森林補助計畫」，利用可食地景增加綠覆率，不只社區自種蔬菜供應關懷聚點供餐，連社區頂樓也變成空中菜園，除降低熱島效應，也與其他領域結合落實永續低碳理念。

台中市政府永續低碳辦公室今天表示，市府推動「城食森林補助計畫」，民國105年起至今共補助128處場域，包括社區、學校等處所，統計至今年度推廣面積達17萬7450平方公尺，減碳量達690公噸。

市府今天在沙鹿區興安社區舉行成果發表活動，興安社區將髒亂空地建置成城食森林場域，提供社區休閒活動空間及長春關懷聚點供餐，會中並邀請10處今年獲補助的單位一同展示成果及意見交流，台中市府永續低碳辦公室執行長黃晴曉、台中市議會副議長顏莉敏、市議員王立任等人皆出席。

黃晴曉會中表示，今年遴選出里辦公處、學校與社福單位等10處為受補助單位，推廣在地耕耘、落葉堆肥等都市農耕，有效降低購買食材運輸里程及落葉資源再利用，落實永續低碳生活理念。

黃晴曉指出，各單位透過城食森林達到永續低碳理念，其中學校單位透過建置城食森林，將都市農耕教育課程納入教育的一部分；社區發展協會透過建置城食森林，為銀髮族供餐據點提供新鮮食材，公寓大廈單位則能降低頂樓的溫度，達到因應氣候變遷減緩及調適的目標。

永續低碳辦公室分享，今年有許多單位將建置成果與其他領域結合，例如惠明盲校將城食森林課程納入視障及多重障礙學生中，透過觸覺、嗅覺感官，教育永續低碳理念，並培養學生專長；鄉林凱撒社區委員會透過樓頂型城食森林，降低頂樓高溫外，也能將收成賣給住戶，將收益再回饋社區，都是具特色的推動案例。

台中市 公寓 氣候變遷

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