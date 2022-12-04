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北台中家扶歲末送暖 自強家庭不畏逆境激勵人心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家庭扶助中心今天在台中沙鹿區鹿峰國小舉辦2022年歲末寒冬送暖活動，表揚自強家庭。圖／北台中家扶中心提供
北台中家庭扶助中心今天在台中沙鹿區鹿峰國小舉辦2022年歲末寒冬送暖活動，表揚自強家庭。圖／北台中家扶中心提供

北台中家庭扶助中心今天在台中沙鹿區鹿峰國小舉辦2022年歲末寒冬送暖活動，500戶共1500位家扶親子參加，表揚的自強家庭，有單親父親和母親，不畏環境困苦，撫養子女，每個家庭的故事都激勵人心。

歲末送暖活動是北台中家扶中心每年最大型活動，因疫情嚴峻去年停辦，今年恢復辦理，受扶家庭都期待，現場設攤，安排具備手工藝技能的受扶家庭，設攤教導簡易DIY手作，在遊戲過程中設計闖關及親子趣味競賽，親子同歡。

也邀請台中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊設攤，有「一氧化碳麥勾來」、「土撥鼠博士研究所-地震」、「住你平安-住警器」等攤位，進行防災及居家安全宣導，提高扶助家庭對居住安全的危機意識，避免意外發生。

活動中表揚10戶自強家庭，各戶都不畏艱苦環境，努力向上的生活態度，其中阮姓女子是越南籍新住民，2002年嫁到台灣與丈夫在台中和平山區務農，2004年生下女兒，丈夫2015年突如其來離世。

阮女2017年檢查出罹患甲狀腺癌，未完全走出喪夫之痛的她更是晴天霹靂，接受治療後，至今癌症未再復發，她從抗拒、接受再到坦然面對，一直在背後默默支持的就是女兒，母女相依為命，女兒患有輕度智能障礙且住家住偏遠山區，阮女為拓展女兒的生活視野及經驗，常帶女兒參加活動。

另被表揚的葉姓女子，未婚生子，不曾想過要放棄雙胞胎女兒，面對經濟困境，沒有向現實低頭，她四處努力工作賺錢，期待讓女兒有可以遮風避雨的住所；女兒們是葉女生活的動力和希望，她只有一個願望，看著女兒平安成長，樂觀面對人生。

另一被表揚家庭，黃姓男子獨自扛下與前妻的龐大債務、背負起照顧二名女兒的責任，多重壓力使他身心俱疲，而罹患身心疾病，他仍不畏艱辛，以一技之長與韌性，同時間兼職多份工作，照顧二名女兒，已終於還清債務，一名女兒患有多重障礙，每個月的醫療開銷也加重經濟負荷，他接受家扶的扶助至今。

單親媽媽劉女，照顧女兒，為兼顧養育孩子及賺取生活費，她在家經營烘焙工作坊，目前未有實體店面，只有網路銷售，經常面臨淡季與旺季的落差，收入不穩定，甚至影響到日常生活，目前有家扶的服務與幫助；雖然家庭經濟不寬裕，她仍保有樂觀與積極的態度，善用個人專長製作宣傳單，到各場所發放與宣傳，開發潛在客源。

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