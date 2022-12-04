影／台中口罩令鬆綁防2次確診 家庭搶打BA.5、流感疫苗

中央口罩令12月1日鬆綁，戶外可免戴口罩。台中市今天有不少家庭確診滿三個月，擔心口罩令鬆綁，緊接著耶誕節、跨年、農曆新年人潮聚集，出現「免疫負債」，增加2度確診、流感風險，到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。

陳姓市民說，他家一家四口今年8月底全家確診，想到近期口罩令鬆綁，加上年底又是跨年、過年，2度確診、流感風險大增，尤其是流感已經好幾年沒流行，真的很擔心再來會大爆發，雖然孩子的學校有發新冠疫苗第四劑意願通知書，但選擇今天舉家把次世代BA.5疫苗、流感疫苗打好打滿。

承接文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，人體要接觸病毒才有免疫力，新冠疫情以來，國人養成戴口罩等防疫好習慣，降低呼吸道與腸胃道疾病傳播，一旦人體沒有接受免疫刺激，就會開始形成「免疫負債」。

施勝桓指出，口罩令鬆綁後，不少民眾防疫解封，病毒開始流行，今天到文心森林公園接種站施打多為夫妻帶著就學子女舉家來打，很多是確診滿三個月，在現場詢問符合資格就新冠疫苗、流感疫苗打好打滿。也有年輕人為了保護家裡的老人，到場接種BA.5疫苗。

台中市衛生局說，台中新冠疫苗接種採雙軌制，除合約院所、文心森林公園外展接種站開打外，另有台中疫苗預約平台，提供BNT、莫德納、莫德納次世代BA.1、BA.5等新冠疫苗，以及50歲以上流感疫苗預約，其中BA.1、BA.5疫苗限追加劑（第三劑、第四劑），距前一劑需間隔12周。網址https://reurl.cc/D3RddR