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影／台中口罩令鬆綁防2次確診 家庭搶打BA.5、流感疫苗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供

中央口罩令12月1日鬆綁，戶外可免戴口罩。台中市今天有不少家庭確診滿三個月，擔心口罩令鬆綁，緊接著耶誕節、跨年、農曆新年人潮聚集，出現「免疫負債」，增加2度確診、流感風險，到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗

陳姓市民說，他家一家四口今年8月底全家確診，想到近期口罩令鬆綁，加上年底又是跨年、過年，2度確診、流感風險大增，尤其是流感已經好幾年沒流行，真的很擔心再來會大爆發，雖然孩子的學校有發新冠疫苗第四劑意願通知書，但選擇今天舉家把次世代BA.5疫苗、流感疫苗打好打滿。

承接文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，人體要接觸病毒才有免疫力，新冠疫情以來，國人養成戴口罩等防疫好習慣，降低呼吸道與腸胃道疾病傳播，一旦人體沒有接受免疫刺激，就會開始形成「免疫負債」。

施勝桓指出，口罩令鬆綁後，不少民眾防疫解封，病毒開始流行，今天到文心森林公園接種站施打多為夫妻帶著就學子女舉家來打，很多是確診滿三個月，在現場詢問符合資格就新冠疫苗、流感疫苗打好打滿。也有年輕人為了保護家裡的老人，到場接種BA.5疫苗。

台中市衛生局說，台中新冠疫苗接種採雙軌制，除合約院所、文心森林公園外展接種站開打外，另有台中疫苗預約平台，提供BNT、莫德納、莫德納次世代BA.1、BA.5等新冠疫苗，以及50歲以上流感疫苗預約，其中BA.1、BA.5疫苗限追加劑（第三劑、第四劑），距前一劑需間隔12周。網址https://reurl.cc/D3RddR

衛生局說明，台中市新冠疫苗、流感疫苗接種資訊，可至台中市政府衛生局網站查詢；文心森林公園接種站每天都有，時間為每天上午9時30分到11時30分，採隨到隨打，提供莫德納、BNT、次世代BA.1、BA.5等劑型疫苗以及流感疫苗，可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市今天有不少家庭舉家到文心森林公園疫苗接種站接種新冠疫苗、流感疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供

流感疫苗 BA 口罩

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