伯立歐蕎麥公益路跑今登場 明星球星一起開跑

彰化縣馬拉松嘉年華壓軸第六場伯立歐蕎麥公益路跑今天上午在二林工商起跑，不少身障朋友也攜家帶眷參與盛會，藝人梁佑南、李㼈等人都參與路跑，彰化縣長王惠美說，參賽選手們不僅在路跑過程中可看見二林的蕎麥風情，還可做公益讓身障朋友們的「伯立歐家園」早日完成。

今天路跑活動由王惠美和彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、立委謝衣鳯、二林鎮長蔡詩傑、芳苑鄉長當選人林保玲、行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠等人一起參與開跑儀式。

伯立歐蕎麥公益路跑活動今年共有逾2200名跑者參加，今年的路跑也受到演藝界藝人關注，關懷公益活動的藝人梁佑南、李㼈、徐亨、喜劇泰斗元六、戲說台灣演員群、藝人馬國畢等人，還有味全龍職棒球星曾陶鎔均參與路跑活動。陳忠盛說，相信藉由演藝朋友、體育界球星的拋磚引玉讓更多人能支持身障活動，關心身障朋友。

王惠美說，今天是彰化縣馬拉松嘉年華最後一場賽事，「伯立歐蕎麥公益路跑為愛啟程」，邀請鄉親一起來做愛心，昨天是二林鎮公所舉辦「二林蕎麥文化季」，緊接著今天是路跑，路跑的過程中，有許多驚喜，因為在地鄉親非常熱情，推出多樣美食為跑者加油打氣，主會場設有愛心義賣小市集，完賽後也可以將晶片捐出，不僅有機會抽出大獎，也可以做公益讓身障朋友們的「伯立歐家園」早日完成。

王惠美說，興建伯立歐家園是為了讓身障朋友能安養、終老，讓他們可以在家園裡活出生命的價值及喜樂，所以規劃建置高齡身障無障礙住宅、庇護工場與職訓中心、小兒麻痺紀念館等，目前已動工，但因經費仍有短缺，希望大家有錢出錢，有力出力。

陳忠盛說，感謝王縣長近年大力支持「伯立歐家園」的募款，讓企業界朋友一起來參與，未來希望在114年來啟動第一期工程，讓年老的身障長者，有尊嚴的安享晚年。