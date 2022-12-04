台中市推廣城食森林補助計畫 6年來減碳量690公噸

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室，今天在沙鹿興安社區「綠光尋夢園」舉辦「城食森林」示範場域成果發展，中市府自2016年推廣「城食森林補助計畫」，在學校、社區、鄰里及公寓大廈推廣種蔬菜，達降低都市熱島效應溫度的目的，至今共推廣128處場域，6年來減碳量690公噸。

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉表示，「城食森林補助計畫」推廣成果會一點一滴做，因為地球只有一個，希望藉由推動城食森林，讓台中市熱島效應的溫度能降下，讓台中市成為宜居的城市。

黃晴曉說，希望在社區推廣，讓銀髮族可以早晚來種菜，看到自己種植的蔬菜存活收及收成，也可動身體；城食森林計畫可以降溫、蔬菜可以吃，還可以顧身體，一舉數得。

成功國小校長曾娉妍分享經驗表示，該校連續兩年透過城食森林計畫的經費補助，讓學生一起種菜，讓低碳校園從小紮根，讓學生心靈落下一個環保的種子，相信有助於讓世界變得更美好。

惠明盲校總務主任費峻鴻說，視障孩子吃西瓜都是切好一片片，致很多盲生不曉得植物原有的樣子，透過城食森林計畫，在學校種植蔬菜，讓視障學生體驗學習，盲生開始知道吃的菜或東西是怎麼來的。