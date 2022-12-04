南投垃圾山大火臭爆 環保局徹夜空品監測沒問題

南投市清潔隊垃圾暫置場昨清晨突然大火，火勢雖在下午獲控制撲滅，濃煙伴隨垃圾臭味四散，引發民怨，環保局立刻啟動空氣品質監測，並徹夜監控周邊及市區空氣品質變化至今，整體空品均維持在普通至良好，空品監測將持續至下周三。

南投市清潔隊暫置垃圾1萬5千公噸，打包區1萬7千公噸。環保局9月起啟動垃圾山清除計畫，積極增加轉運量，每月可外運3000噸垃圾，並計畫在明年4月前移除，未料昨天清晨突然大火，因持續燃燒，加上濃厚焦臭味，民眾抱怨。

南投縣環保局指出，南投市垃圾場發生火警，研判是近期氣候乾燥少雨，現場垃圾中恐夾雜易燃物品，閃燃後延燒至垃圾堆置區，事發當下，清潔隊第一時間通報消防局，該局與清潔隊先行開闢防火線，控制燃燒面積，再由消防局灑水降溫。

而能在第一時間發現垃圾場火警，環保局表示，多虧環保局與市公所合作架設的熱感應器發揮功效，才能及時發現，加上成功開闢防火線，將火勢控制在一定範圍表面，並未向下延燒，昨天得以在10小時內，也就是下午3時成功撲滅火勢。

只不過，垃圾燃燒產生濃煙夾帶臭味四散，引爆民怨及空品疑慮，環保局表示，火警發生後，立刻派員密切關注南崗工業區內「空氣品質微型感測器」數據，同時向環保署商借「空氣品質監測車」，嚴密監控周邊及市區的空氣品質變化情形。

環保局長李易書說，該局昨晚7時起就針對燃燒區域周邊及下風處持續監測空氣品質，徹夜監測至今，整體空品狀態均在普通至良好，確認臭味無擴大逸散情形，但為求慎重，空氣品質監測車將持續監控至周三（7日），以保障市民生活品質。