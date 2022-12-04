揪團展愛 台中在地企業家募150萬元今為520戶送暖

台中市大肚區在地企業亮宇油封公司董事長陳春甘今年號召62個企業與個人，募得150萬元購買米糧、食品、生活用品等物資，今天上午9時在廠區內舉辦「點亮愛心、寰宇共善」歲末送暖活動，發放大肚區520戶弱勢家庭每戶近20公斤的物資，並加碼千元慰助金與法蘭絨被，讓弱勢家庭歲末添暖。

「點亮愛心、寰宇共善」歲末送暖活動冬令物資發放十多年，年年擴大，今天的活動在大型長筒轉炮震撼聲響、噴射出七彩彩帶揭開序幕，「物資發放區」由裝滿物資的大紙箱疊出近40公尺愛心牆。

陳春甘說，亮宇油封設廠在大肚區，在地多一分情、更願回饋鄉里。公司連辦冬令物資發放十多年，近年不斷有企業、好友盼共襄盛舉，去年首度嘗試「揪團」很快破百萬，發放400戶弱勢家庭物資及千元慰助金，今年回響更大，擴大到520戶。

台中市社會局長彭懷頒發感謝狀，並讚揚陳春甘散發的正能量愈來愈驚人，大肚區公所也逐一頒發捐款企業與個人感謝狀；與會的立法院副院長蔡其昌、市議員陳世凱、吳瓊華、市議員當選人曾威等都到場稱讚亮宇油封回饋鄉里、造福地方。

亮宇油封成立45 年，專精車用、機械、航太等用途的油封研發製造，自創品牌「LYO」與OEM雙軌策略行銷全球，獲今年鄧白氏台灣中小企業菁英獎，三度獲頒國家品牌玉山獎，及台中市金手獎企業肯定。陳春甘長期熱心公益，施棺、助學等，獲頒台中市好人好事代表、大肚區好人好事代表，以及今年台中市女力代表。

陳春甘說，她自幼清寒，與丈夫白手起家創業，多年前歷經創辦人驟逝，她一肩扛起工廠存續與所有員工生計，感謝不斷有貴人相助，於是把感恩都化成公益行動，她長期贊助家扶中心，成為20名受助學童的永久認養人。