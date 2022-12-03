戰鼓和南管結合登台 彰化馬興社區為兒少課輔募資
彰化縣秀水鄉馬興社區發展協會長期推動社區兒少課後照顧服務，培育他們學習戰鼓和南管傳統技藝，2016年陪伴第一批的孩子現在已上高中、大學，學生明年2月4日將首度站上彰化演藝廳公演，但因經費有限，號召民眾認票進場看表演，目標籌募約80萬元經費。
馬興社區成立馬興兒少夢想希望基地，陪伴在地弱勢兒少，提供生活陪伴、課業照顧、青年志工養成與家庭支持等服務，13年來已陪伴超過85位兒少成長，幫助他們從學藝中培養自信。
馬興社區社工柯佳伶說，學生除了在課後自發性來到基地完成作業，也透過遠距線上學習縮小學習落差，除課業外，也透過才藝培養第二專長，每星期兩天學習戰鼓，兩天學習南管，藉由習藝訓練提升自信，養成互助尊重、團隊合作的精神。
柯佳伶說，經過多年練習，第一批戰鼓隊的孩子們許下戰鼓單車環島的夢想，於2016年的寒暑假展開全台公益交流。第二批戰鼓隊的孩子們想運用自身能力，為基地活動中心環境升級工程募款，決定以技藝向社會展現戰鼓和南管傳統技藝結合創新的熱情，計畫2023年馬興社區兒少夢想大戲「興承．無擊限」年度公演計畫。
公演戰鼓「出征」為兒少自編的曲目，述說著戰鼓傳承的故事，南管「追求美夢」為公演新創作的曲目，邀請民眾進場支持，目前衛生福利部勸募許可字號正在申請中。
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