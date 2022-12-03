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台灣蕎麥主產地 二林將成立手打蕎麥麵道場和認證

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮「2022二林好好-愛在蕎麥花開時」主題活動，日本手打蕎麥麵職人製作蕎麥麵。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮「2022二林好好-愛在蕎麥花開時」主題活動，日本手打蕎麥麵職人製作蕎麥麵。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮是台灣蕎麥的生產重鎮，今天鎮公所舉辦「2022二林好好-愛在蕎麥花開時」主題活動，明天與縣政府等單位合辦2022馬拉松嘉年華-伯立歐蕎麥公益路跑。鎮公所與日本全麵協會談敲定，將成立手打蕎麥麵道場和全年辦理製麵認證，想成為職人就一定要來二林鎮。

COVID-19疫情台灣邊境管制放寬，時隔兩年不見的日本手打蕎麥麵職人一口氣來了8位，今天到場示範製作手打蕎麥麵，和麵、捍麵糰到切麵條、拍打，每一步驟都不馬虎，民眾爭睹職人手藝，把一張張薄麵皮切成均勻麵條後放在木盒內，排列有條不紊，小朋友很佩服，一直說「厲害、厲害。」

手打蕎麥麵職人山本剛透過翻譯表示，在家裡要煮出好吃的蕎麥麵，把麵條放在濾網裡再放進沸水中煮熟，生麵1至1.5分鐘即可，煮熟後不一定要放在冰水裡才會Q彈可口。

鎮長蔡詩傑說，日本全麵協認為二林鎮既是台灣蕎麥重要產區，應朝向專業製作，因此二林鎮公所商議成立類以台灣媽媽教室的蕎麥道場，教民眾製作蕎麥麵和煮麵、調配料理，有興趣成為職人的參加認證，鎮公所認為可行，此舉能提升二林鎮的特色農業文化和觀光旅遊。

二林鎮蕎麥種植面積50多公頃，其中契作36公頃，大多在香田里，香田里長當選人陳格俊說，今年蕎麥生長情形良好，時值開花期，再過兩周花謝結籽，明年元月底到二月初收成，蕎麥種子極容易掉落，大風大雨都會造成歉收，農民祈求老天作美。

今天「2022二林好好-愛在蕎麥花開時」主題活動，獲農委會水土保持局補助辦理「蕎麥產業振興計畫」，活動內容包括香田國小和二林鎮立幼兒園親善小天使表演歌舞、樂團演奏、氣球表演、魔術秀、蕎麥小農夫體驗、花田焢窯、蕎麥DIY課程，鎮公所首次安排接駁專車接送外地遊客。

彰化縣二林鎮公所舉辦「2022二林好好-愛在蕎麥花開時」主題活動有多項親子活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮公所舉辦「2022二林好好-愛在蕎麥花開時」主題活動有多項親子活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮「2022二林好好-愛在蕎麥花開時」主題活動，民眾觀看和錄影日本手打蕎麥麵職人製作蕎麥麵的過程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮「2022二林好好-愛在蕎麥花開時」主題活動，民眾觀看和錄影日本手打蕎麥麵職人製作蕎麥麵的過程。記者簡慧珍／攝影

日本 農委會

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