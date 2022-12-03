影／南投垃圾山火警監測空品 老人兒童減少外出
南投市垃圾暫置場垃圾山今天清晨火警，飄散煙霧和惡臭，南投縣環保局加派3輛挖土機以及灑水車，協助開挖避免內部繼續悶燒，現場已無明火，環保局已經啟動微型感測器等設備監測空氣品質，目前尚無影響。
南投市累積垃圾1.5萬公噸，環保局正計畫明年4月前移除，今天清晨垃圾暫置場火警，白色濃煙伴隨臭味四散，周邊居民叫苦連連。陳姓上班族說，垃圾堆積造成惡臭，周邊常飄散異味讓居民難以忍受，新任縣長和市長將在25日就任，就看他們有沒有能力解決垃圾堆積問題。
縣議員當選人林儒暘說，南投沒有焚化爐，一旦外縣市協助處理的量能不夠就會繼續堆積，除了垃圾分類減量，和有能力處理垃圾外縣市接洽協調，南投還是要有自主處理垃圾的設施，才能真正解決長年的垃圾問題。當選人沈夙崢呼籲新任縣長許淑華拿出魄力、行政效率來處理垃圾問題。
環保局表示，白煙集中在清潔隊範圍，清潔隊範圍外因擴散作用，影響較小，但因異味較難消散，提醒民眾如需外出時請戴口罩，進入室內記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少因火災造成之暴露，暫時減少戶外活動時間，尤其是老人及兒童、慢性呼吸道疾病患者。
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