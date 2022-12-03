影／南投垃圾山火警監測空品 老人兒童減少外出

南投市垃圾暫置場垃圾山今天清晨火警，飄散煙霧和惡臭，南投縣環保局加派3輛挖土機以及灑水車，協助開挖避免內部繼續悶燒，現場已無明火，環保局已經啟動微型感測器等設備監測空氣品質，目前尚無影響。

南投市累積垃圾1.5萬公噸，環保局正計畫明年4月前移除，今天清晨垃圾暫置場火警，白色濃煙伴隨臭味四散，周邊居民叫苦連連。陳姓上班族說，垃圾堆積造成惡臭，周邊常飄散異味讓居民難以忍受，新任縣長和市長將在25日就任，就看他們有沒有能力解決垃圾堆積問題。

縣議員當選人林儒暘說，南投沒有焚化爐，一旦外縣市協助處理的量能不夠就會繼續堆積，除了垃圾分類減量，和有能力處理垃圾外縣市接洽協調，南投還是要有自主處理垃圾的設施，才能真正解決長年的垃圾問題。當選人沈夙崢呼籲新任縣長許淑華拿出魄力、行政效率來處理垃圾問題。