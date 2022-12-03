豐原忠勤公園換新裝 兒童樂玩魔術、泡泡秀

台中市豐原區忠勤公園昔日是眷村所在地，多年前簡易綠美化改善工程，但不符使用，社皮里長涂力旋上任與台中市議員張瀞分合作，爭取市府美樂地計畫，改造成適合長輩、幼童使用的忠勤公園，今更邀請魔術、泡泡秀同樂，替忠勤公園舉辦歡慶趴。

昔日忠勤新村位於台中市豐原區中正路及豐原大道交叉口，是豐原區必經路線的重要門戶，老舊眷村拆遷後於2013年以簡易綠美化、一座溜滑梯方式改善。

涂力旋指出，舊式遊具無遮陽設施、遊具單一、缺乏長者體健設施等，讓此處應有的功能消失殆盡。他與張瀞分議員爭取預算大改造，忠勤公園過去乘載許多忠勤新村的眷村回憶，今天公園換新裝，他特地彩繪戰車，傳承新舊記憶，讓造訪親子能記得這裡過去的文化。

今天上午，忠勤公園舉辦歡慶趴，邀請魔術、泡泡秀、闖關遊戲等，特別的是，邀請昔日住戶眷村長輩同歡。曾居住在此處超過40年的阮媽媽說，這裡有著她最珍貴的回憶，還記得那一戶人家住在哪個位置，自己的孩子都還是住在附近，有時會刻意繞回來看看，今天看到戰車意象，讓她很感動，希望民眾都能記得這裡曾是忠勤新村。

台中市議員張瀞分表示，看到新舊記憶能夠藉由公園設施結合非常的開心，希望更多小朋友來這裡玩，創造更多的歡樂回憶。