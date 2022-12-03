快訊

難忍張蘭造謠抹黑！大S霸氣出示「兩億帳款明細」打臉

蔡適應博、碩士論文指導教授曝光 兩位都是政界大咖

火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

豐原忠勤公園換新裝 兒童樂玩魔術、泡泡秀

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間，今更邀請魔術、泡泡秀同樂，替忠勤公園舉辦歡慶趴。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間，今更邀請魔術、泡泡秀同樂，替忠勤公園舉辦歡慶趴。圖／社皮里長涂力旋提供

台中市豐原區忠勤公園昔日是眷村所在地，多年前簡易綠美化改善工程，但不符使用，社皮里長涂力旋上任與台中市議員張瀞分合作，爭取市府美樂地計畫，改造成適合長輩、幼童使用的忠勤公園，今更邀請魔術、泡泡秀同樂，替忠勤公園舉辦歡慶趴。

昔日忠勤新村位於台中市豐原區中正路及豐原大道交叉口，是豐原區必經路線的重要門戶，老舊眷村拆遷後於2013年以簡易綠美化、一座溜滑梯方式改善。

涂力旋指出，舊式遊具無遮陽設施、遊具單一、缺乏長者體健設施等，讓此處應有的功能消失殆盡。他與張瀞分議員爭取預算大改造，忠勤公園過去乘載許多忠勤新村的眷村回憶，今天公園換新裝，他特地彩繪戰車，傳承新舊記憶，讓造訪親子能記得這裡過去的文化。

今天上午，忠勤公園舉辦歡慶趴，邀請魔術、泡泡秀、闖關遊戲等，特別的是，邀請昔日住戶眷村長輩同歡。曾居住在此處超過40年的阮媽媽說，這裡有著她最珍貴的回憶，還記得那一戶人家住在哪個位置，自己的孩子都還是住在附近，有時會刻意繞回來看看，今天看到戰車意象，讓她很感動，希望民眾都能記得這裡曾是忠勤新村。

台中市議員張瀞分表示，看到新舊記憶能夠藉由公園設施結合非常的開心，希望更多小朋友來這裡玩，創造更多的歡樂回憶。

涂力旋進一步指出，未來將爭取豐原大道橋下空間改善，規劃引進滑步車場域概念，搭配興建中的國民運動中心，打造成適合各年齡層的休閒空間，讓台中宜居城市，從社皮里開始。

社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間，今更邀請魔術、泡泡秀同樂，替忠勤公園舉辦歡慶趴。圖／社皮里長涂力旋提供
社皮里長涂力旋與台中市議員張瀞分爭取市府美樂地計畫，將忠勤公園改造成適合長輩、幼童使用空間，今更邀請魔術、泡泡秀同樂，替忠勤公園舉辦歡慶趴。圖／社皮里長涂力旋提供

眷村 台中市 綠美化 親子

延伸閱讀

影／豐原火車站10米耶誕樹今浪漫點燈 23日耶誕音樂會登場

台中市議員當選名單／第4選區新人邱愛珊成黑馬 王朝坤票成功轉移

影／盧秀燕車隊拜票裝備升級 戴鴨舌帽穿防水外套風雨無阻

影／韓國瑜、胡志強負腳傷同框 替「豐原媽祖婆」張瀞分拉票

相關新聞

垃圾山淹沒南投埔里清潔隊 終移除

南投縣垃圾去化困難，全縣累積垃圾超過22萬公噸，4大鄉鎮市堆出多座垃圾山。南投縣環保局推動新的垃圾處理協調及外運機制，先...

首屆台中市民野餐日12月11日登場 加碼300組野餐墊秒殺

首屆「台中市民野餐日」將於12月11日在台中中央公園登場，活動全程免費參與，首波揪團報名已送出千組野餐墊，台中市長盧秀燕...

影／南投垃圾山火警監測空品 老人兒童減少外出

南投市垃圾暫置場垃圾山今天清晨火警，飄散煙霧和惡臭，南投縣環保局加派3輛挖土機以及灑水車，協助開挖避免內部繼續悶燒，現場...

豐原忠勤公園換新裝 兒童樂玩魔術、泡泡秀

台中市豐原區忠勤公園昔日是眷村所在地，多年前簡易綠美化改善工程，但不符使用，社皮里長涂力旋上任與台中市議員張瀞分合作，爭...

台中國際花毯節回歸 盧秀燕歡迎來「台灣的普羅旺斯」

台中國際花毯節回歸，今在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，今年主題為「心花開」，以20萬株、超過19種繽紛花草點綴大片主題...

影／盲生今圓夢演唱會高歌 神秘嘉賓盧秀燕台下噴淚

遺孤的惠明盲童育幼院多重障礙生許舒閔，不受全盲與認知能力阻礙，擁有好歌喉，今在國道清水休息站舉辦圓夢演唱會。她唯一親人姑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。