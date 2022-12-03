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台中國際花毯節回歸 盧秀燕歡迎來「台灣的普羅旺斯」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今主持台中國際花毯節開幕，歡迎民眾來新社體驗類出國旅遊，感受「台灣的普羅旺斯」之美。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今主持台中國際花毯節開幕，歡迎民眾來新社體驗類出國旅遊，感受「台灣的普羅旺斯」之美。圖／台中市政府提供

台中國際花毯節回歸，今在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，今年主題為「心花開」，以20萬株、超過19種繽紛花草點綴大片主題花毯，還有療癒小精靈、以南法普羅旺斯風格打造的市集，開幕首日上午就吸引上千名遊客前往拍照打卡。市長盧秀燕歡迎民眾來新社體驗類出國旅遊，感受「台灣的普羅旺斯」之美。

盧秀燕指出，台中國際花毯節去年因疫情停辦，全國花迷敲碗期盼復辦，所幸疫情趨緩，逐漸解封，今日應民眾要求在新社繽紛登場，展期自即日起至12月18日，為期半個月。

她感謝立法委員江啟臣協調農委會願意借用3公頃土地，在市府團隊與地方公協會、餐飲民宿業者共同努力下，讓民眾遊賞花毯、順遊新社。

盧秀燕說，今年花毯節一律採接駁方式，許多地點皆有免費接駁車，方便民眾搭乘，歡迎踴躍使用。

觀光旅遊局說明，今年活動場域在新社種苗場二苗圃，活動自即日起至12月18日止，為期16天，每天上午9時至下午4時開放參觀。

展區佔地約2公頃，使用20萬株花草，超過19種花卉如四季海棠、聖誕紅、向日葵等，打造組成大型花卉藝術裝置，包含一座主花毯「希望莊園」、五個創意主題展區（花仙子、Boo龍、毛毛、圓圓、步入幸福）及主舞台「新社普羅旺斯」、產銷文化區「南法風情」，現場裝置讓人彷如置身南法風景。

觀旅局提到，展區以「心花開」大門迎賓，數棟充滿綠意的可愛建築為入口意象，主花毯「希望莊園」總高10米，莊園中數幢建築各別住著小精靈們，每日上午10時至下午3時整點展演主花毯秀時，小精靈們將會現身與民眾打招呼，百合花叢中誕生的「花仙子」靈巧可愛，帶著不同個性的「小精靈」在幸福花園裡尋找幸福解方。

民眾多利用大眾運輸工具，相關交通資訊詳見台中國際花毯節活動官網 https://www.flowercarpet.tw/ ，台中觀光旅遊網 https://travel.taichung.gov.tw/

台中市長盧秀燕今主持台中國際花毯節開幕，歡迎民眾來新社體驗類出國旅遊，感受「台灣的普羅旺斯」之美。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今主持台中國際花毯節開幕，歡迎民眾來新社體驗類出國旅遊，感受「台灣的普羅旺斯」之美。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今主持台中國際花毯節開幕，歡迎民眾來新社體驗類出國旅遊，感受「台灣的普羅旺斯」之美。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今主持台中國際花毯節開幕，歡迎民眾來新社體驗類出國旅遊，感受「台灣的普羅旺斯」之美。圖／台中市政府提供
台中國際花毯節回歸，今在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，今年主題為「心花開」，以20萬株、超過19種繽紛花草點綴大片主題花毯，還有療癒小精靈、以南法普羅旺斯風格打造的市集。圖／台中市政府提供
台中國際花毯節回歸，今在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，今年主題為「心花開」，以20萬株、超過19種繽紛花草點綴大片主題花毯，還有療癒小精靈、以南法普羅旺斯風格打造的市集。圖／台中市政府提供
台中國際花毯節回歸，今在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，今年主題為「心花開」，以20萬株、超過19種繽紛花草點綴大片主題花毯，還有療癒小精靈、以南法普羅旺斯風格打造的市集。圖／台中市政府提供
台中國際花毯節回歸，今在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，今年主題為「心花開」，以20萬株、超過19種繽紛花草點綴大片主題花毯，還有療癒小精靈、以南法普羅旺斯風格打造的市集。圖／台中市政府提供

盧秀燕 疫情 賞花

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