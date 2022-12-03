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影／盲生今圓夢演唱會高歌 神秘嘉賓盧秀燕台下噴淚

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
夢想成為歌星的許舒閔第一首獻唱「光年之外」，坐在台下、耳順之年的姑姑許淑惠(右)淚水已沾濕口罩，仍頻頻跟著節奏點頭、拍手。記者林佩均／攝影
夢想成為歌星的許舒閔第一首獻唱「光年之外」，坐在台下、耳順之年的姑姑許淑惠(右)淚水已沾濕口罩，仍頻頻跟著節奏點頭、拍手。記者林佩均／攝影

遺孤的惠明盲童育幼院多重障礙生許舒閔，不受全盲與認知能力阻礙，擁有好歌喉，今在國道清水休息站舉辦圓夢演唱會。她唯一親人姑姑驚喜現身，神秘嘉賓「媽媽市長」盧秀燕也到場，海線寒風細雨中，溫暖又清澈嗓音唱出安可曲「You Raise Me Up」，讓台下上百位聽眾紅了眼眶，盧與姑姑更頻頻拭淚，觸動人心。

許舒閔的雙親與胞姊自幼離世，舉辦「明天惠更好 圓夢演唱會」前夕，她希望唯一親人姑姑能到場聆聽，在惠明盲童育幼院邀請下，姑姑許淑惠今天中午驚喜現身，兩人開心擁抱。

「我只希望她天天快樂！」姑姑許淑惠紅著眼眶，感謝惠明對孩子的照顧，讓小女孩能無憂無慮地唱歌；開唱前，許舒閔在後台牽著姑姑撒嬌，「我最喜歡去姑姑家」，感情深厚。

夢想成為歌星的許舒閔第一首獻唱「光年之外」，坐在台下、耳順之年的姑姑淚水已沾濕口罩，仍頻頻跟著節奏點頭、拍手。

現場粉絲高舉「舒閔加油」、「超棒」、「偶像」立牌，還有粉絲當場告白，「我愛妳舒閔」，洪量嗓音為她喝采，舒閔接收到粉絲熱情回應，靦腆笑著說，「謝謝」，展現少女嬌羞的一面。

許舒閔相當用心，演唱會中場下台更換第兩套服裝與妝髮，再度登台時，「媽媽市長」盧秀燕以神秘嘉賓出席，並代表台中市280萬的「家人」獻花，「因為舒閔是Super Star」，獻上擁抱。

盧秀燕上午因主持新社國際花毯節開幕，錯過上半場，演唱會下半場，舒閔在鋼琴伴奏下清唱「My Heart Will Go On」，坐在搖滾區的盧秀燕頻頻從西裝口袋中掏出面紙拭淚，現場上百名聽眾在寒風細雨中或坐或站，溫暖歌聲浸溼了眼眶。

演唱會終曲，她唱最愛的歌曲「天亮了」，勇敢唱出，「爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間」，讓聽眾再度成了淚人兒，工作人員更遞上面紙給盧秀燕。

曲終人不散，盧秀燕高喊「安可！」，許童心的說「喔！可是我沒有準備安可曲耶」，一秒逗笑台下聽眾。最終在伴奏葉芝伶鋼琴聲中，以安可曲「You Raise Me Up」再次撼動人心，為演唱會劃下句點。

許舒閔雙親過世，是她心中小小遺憾，盧秀燕會後紅了眼眶、哽咽地說，「我是台中的媽媽，我願意盡到媽媽的角色，成為她的家人」，舒閔成為社會的光明，希望她很快會有第二、第三場演唱會。感謝新東陽、高公局與惠明盲童育幼院等單位協助，圓夢演唱會成功。

盧秀燕會後受訪哽咽地說，「我是台中的媽媽，我願意盡到媽媽的角色，成為她的家人」，舒閔成為社會的光明，希望她很快會有第二、第三場演唱會。記者林佩均／攝影
盧秀燕會後受訪哽咽地說，「我是台中的媽媽，我願意盡到媽媽的角色，成為她的家人」，舒閔成為社會的光明，希望她很快會有第二、第三場演唱會。記者林佩均／攝影
「我只希望她天天快樂！」姑姑許淑惠紅著眼眶，感謝惠明對孩子的照顧，開唱前，許舒閔在後台跟姑姑撒嬌，「我最喜歡去姑姑家」，感情深厚。記者林佩均／攝影
「我只希望她天天快樂！」姑姑許淑惠紅著眼眶，感謝惠明對孩子的照顧，開唱前，許舒閔在後台跟姑姑撒嬌，「我最喜歡去姑姑家」，感情深厚。記者林佩均／攝影
「媽媽市長」盧秀燕以神秘嘉賓出席，並代表台中市280萬的「家人」獻花，「因為舒閔是Super Star」。記者林佩均／攝影
「媽媽市長」盧秀燕以神秘嘉賓出席，並代表台中市280萬的「家人」獻花，「因為舒閔是Super Star」。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕與台下觀眾一起比出愛心，和台上歌手許舒閔合影。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕與台下觀眾一起比出愛心，和台上歌手許舒閔合影。記者林佩均／攝影
現場粉絲高舉「舒閔加油」、「超棒」、「偶像」立牌，相當熱情。記者林佩均／攝影
現場粉絲高舉「舒閔加油」、「超棒」、「偶像」立牌，相當熱情。記者林佩均／攝影
許舒閔唱最愛的歌曲「天亮了」，勇敢唱出，「爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間」，盧秀燕再度成了淚人兒。記者林佩均／攝影
許舒閔唱最愛的歌曲「天亮了」，勇敢唱出，「爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間」，盧秀燕再度成了淚人兒。記者林佩均／攝影
許舒閔唱最愛的歌曲「天亮了」，勇敢唱出，「爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間」，盧秀燕再度成了淚人兒。記者林佩均／攝影
許舒閔唱最愛的歌曲「天亮了」，勇敢唱出，「爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間」，盧秀燕再度成了淚人兒。記者林佩均／攝影
盧秀燕在台下比出大愛心，代表對歌手許舒閔的愛。記者林佩均／攝影
盧秀燕在台下比出大愛心，代表對歌手許舒閔的愛。記者林佩均／攝影
許舒閔唱最愛的歌曲「天亮了」，勇敢唱出，「爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間」，盧秀燕再度成了淚人兒。記者林佩均／攝影
許舒閔唱最愛的歌曲「天亮了」，勇敢唱出，「爸爸媽媽就這麼走遠，留下我在這陌生的人世間」，盧秀燕再度成了淚人兒。記者林佩均／攝影

演唱會 盧秀燕

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