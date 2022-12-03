大地豐收感恩季 傳說中的柴火飯飄香兒童連吃兩碗

彰化縣二水鄉不到1萬4300人，人口數在全縣敬陪末座，卻有豐富天然觀光資源，二水商圈今年4月成立土瓦特數位群聚，今天舉辦大地豐收感恩季，預約報名5小時內額滿，約60名親子享用柴火飯和栗子南瓜、高麗菜等當地食材煮烹飪的佳餚。

大地豐收感恩季在水鄉「水心之初大草原」展開，11個二水鄉及鄰近鄉鎮的小農攤位陳售白柚、蜂蜜、果乾、鮮採蔬菜等農特產品。約60名親子在帳篷下DIY紅龍果和袖子小盆栽，土瓦特數位群聚領導人郭燉倫、盆栽講師陳銀純教授栽種技巧讓盆栽長保青翠。

紅龍果種籽細小，郭燉倫說，先用絲襪後用細網目篩子淘洗果肉，直到剩下種子，均勻植入培養土，一個月內的每周噴水2至3次，一個月後每周噴一次，保持土壤濕潤但不能積水，通常種死都是太多水，盆栽被淹死。種柚子盆栽也有「眉角」，陳銀純表示，剝除種籽外膜縮短發芽「工作天」約7天並避免腐爛、長霉，植入培養土「圓上尖下」，種籽圓的部分長芽葉，尖的部分長根，大概種植後21天長成幼苗。

李宜欣表示，二水鄉具有長遠發展歷史，今天食農教育活動寓教於樂，教親子手植紅龍果和柚子盆栽，有柴火煮的柴火飯飄傳一股柴火香但不焦，格外香甜，還有地菜食材高麗菜、栗子南瓜、土雞、毛豬作成的炒菜、燉菜、三杯雞和紅燒排骨等菜餚，把食農教育帶入生活，深植大人小孩腦海，挑食的兒童連吃兩碗飯，另有達德商工現煮吉祥臘八粥，為大地豐收祈福。