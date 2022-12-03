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彰化冠軍花椰菜出自鹿港 風頭水尾反成優勢

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化花椰菜正值盛產期，鹿港農會舉辦花椰菜評鑑。記者林敬家／攝影
彰化花椰菜正值盛產期，鹿港農會舉辦花椰菜評鑑。記者林敬家／攝影

彰化花椰菜正值盛產期，鹿港農會舉辦花椰菜評鑑，第一名出自於鹿港農友施勝宮，他指出，鹿港地理環境「風頭水尾」，形成「鹹水煙」，種植出來的花椰菜在北農拍賣室最高價，口感和滋味都特別甜。

彰化縣長王惠美今頒獎給冠軍施勝宮，她表示，彰化縣內種植的花椰菜面積達990公頃，年採收2萬6704公噸的產量，鹿港鎮種植面積雖僅有30餘公頃，但近幾年透過品質改良與競賽，不斷的將品質精進，早期比賽僅有45人參賽，今年有104戶參賽，因為良性競爭，也使品質不斷的精進。

施勝宮說，種菜需要有天時和地利，肥料也很重要，今年天氣較熱，任何菜類品質相較差一點，不過鹿港花椰菜是全省最好吃，在北農拍賣價格好。

鹿港農會近年也推廣在地特色產業黑豆，到將黑豆開發成一系列的伴手禮，有黑豆茶、黑豆炊粉、黑豆粉，去年更開發出黑豆花生蛋捲、黑豆千層棒、黑豆醉雞腿及讚豆雞，而且一推出就大受好評，還自創「鹿農墨豆坊」品牌。

鹿港鎮農會理事長張家堂說，農會的宗旨就是如何協助農民增加收益，農會堅持「三品」，品種佳、品質好、品牌讚，「二安」，安心食用、安全健康，無論推廣黑豆產品或評鑑椰菜都是希望農產品品質更好，讓消費者更認同，也增加促銷通路行銷至全國。

彰化花椰菜正值盛產期，鹿港農會舉辦花椰菜評鑑，第一名出自於鹿港農友施勝宮（中）。記者林敬家／攝影
彰化花椰菜正值盛產期，鹿港農會舉辦花椰菜評鑑，第一名出自於鹿港農友施勝宮（中）。記者林敬家／攝影
彰化花椰菜正值盛產期，鹿港農會舉辦花椰菜評鑑。記者林敬家／攝影
彰化花椰菜正值盛產期，鹿港農會舉辦花椰菜評鑑。記者林敬家／攝影

鹿港 農會

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