彰化冠軍花椰菜出自鹿港 風頭水尾反成優勢

彰化花椰菜正值盛產期，鹿港農會舉辦花椰菜評鑑，第一名出自於鹿港農友施勝宮，他指出，鹿港地理環境「風頭水尾」，形成「鹹水煙」，種植出來的花椰菜在北農拍賣室最高價，口感和滋味都特別甜。

彰化縣長王惠美今頒獎給冠軍施勝宮，她表示，彰化縣內種植的花椰菜面積達990公頃，年採收2萬6704公噸的產量，鹿港鎮種植面積雖僅有30餘公頃，但近幾年透過品質改良與競賽，不斷的將品質精進，早期比賽僅有45人參賽，今年有104戶參賽，因為良性競爭，也使品質不斷的精進。

施勝宮說，種菜需要有天時和地利，肥料也很重要，今年天氣較熱，任何菜類品質相較差一點，不過鹿港花椰菜是全省最好吃，在北農拍賣價格好。

鹿港農會近年也推廣在地特色產業黑豆，到將黑豆開發成一系列的伴手禮，有黑豆茶、黑豆炊粉、黑豆粉，去年更開發出黑豆花生蛋捲、黑豆千層棒、黑豆醉雞腿及讚豆雞，而且一推出就大受好評，還自創「鹿農墨豆坊」品牌。