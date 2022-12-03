私房秘境全曝光 「幹線公車遊台中」推觀光回響熱烈

台中市政府於6大幹線路廊推動幹線公車，7月起正式上路，班次密集方便民眾搭乘；交通局推出新企畫「幹線公車遊台中」，於粉絲專頁推薦幹線公車沿線景點，其中也有不少私房秘境，盼吸引民眾循線來場台中之旅，搭公車輕鬆趴趴走。

全台疫情逐漸平穩，民眾出遊意願增，交通局推出「幹線公車遊台中」計畫，分享沿線景點，引起不少網友回響，甚至推薦自己的口袋名單；交通局長葉昭甫表示，幹線公車以顏色加強識別系統，站牌、候車亭等設施均統一色系易辨識，交通局還特別盤點沿線好吃、好玩景點，站點就是景點，有的只需再步行幾百公尺，用雙腳更加認識台中。

「台中專屬的人情味上菜！」葉昭甫說，交通局為民眾遊台中帶路，每一條路線都精彩，搭乘北屯幹線900路(光明國中-豐原)附近有台中市眷村文物館、一德洋樓、海天橋的風景名勝，帶著好心情出門，吃喝玩樂行程有幹線公車載著走。

「搭200路中興幹線公車到第三市場站，步行400公尺就能到現在網美最夯的文創新聚落！」交通局指出，幹線公車提供上班、上學通勤、購物、接駁等需求，也帶動一波搭公車旅遊風潮，交通局粉書專頁推出景點踩線資訊，提供到站後抵達當地景點距離，方便規劃步行或是租借公共自行車，省去開車找停車位問題。

葉昭甫推薦，包括復興幹線100路，行經有台中酒廠文化創意園區、台中刑務所演武場、國立公共資訊圖書館；中興幹線200路(新民高中-亞大醫院)沿線有富興工廠1962、大里藝術廣場與軟體園區、霧峰林家宮保第園區；台灣大道幹線300路(台中火車站-靜宜大學)則有第二市場、勤美綠園道、台中國家歌劇院。

中清幹線500路(公共資訊圖書館-清水)沿線有老樹公園、中央公園、二和公園；崇德幹線700路(新建國市場-翁子保養廠)有台中洲際棒球場、摘星山莊、葫蘆墩公園等景點，熱血球迷與想探訪古蹟的民眾，搭幹線公車速可達。