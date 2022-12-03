彰化大佛彩繪修復終「露面」 黑紅色引發討論

彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程今年3月開工，工程因搭起鷹架，「佛顏」久未露出，經過近9個月大佛終於在這兩天重現，不過民眾發現重新彩繪的顏色與原本不太一樣，對此彰化縣府文化局指出，文資審議委員與八卦山大佛寺管委會對於彩繪顏色經過嚴謹討論，最後決定以黑紅色調具金屬平光為原則。

八卦山大佛民國50年落成，曾有東亞第一大佛美名，也是彰化八景之一，但經過時間的考驗與風吹日曬的淬鍊，大佛外表受損，縣府向文化部爭取2635萬元經費，縣府配合款465萬元，總金額計3100萬元用修復。

縣府文化局長張雀芬說，大佛修復工程將佛身表層塗漆毀損及建物漏水問題進行修復，分為兩階段，目前上半部鷹架拆除查驗完成後，才進行下半部蓮花座彩繪、落水修復工程，預計明年1月完成。

這幾天鷹架拆除，民眾發現大佛顏色不像以往的深灰色，感到很新奇，也有人疑惑大佛不是黑色的嗎？張雀芬表示，從過往資料來看加上八卦山大佛寺管委會的意見，彰化大佛從來都不是黑色，是經過長期風吹日曬才變得暗沉，且也請教過佛教界，不太可能使用黑色彩繪。