「霧峰善心人士」助喪葬費逾120件 獲選台中好人好事代表

台中市霧峰警友辦事處主任戴儲賢因樂善好施，協助困苦家庭喪葬費達120餘件等事蹟，昨天獲台中市好人好事代表表揚。他表示，人生最大的成就感，就是看到被幫助人臉上的笑容，期許自己盡一己之力回饋社會，帶動善的循環。

霧峰分局長李建興為此，也在主管會報會中頒發紀念品表揚，感謝戴儲賢鼎力協助警政業務推動，不遺餘力，支持與愛護霧峰分局。

他說，要獲得此表揚十分不易，須歷經社會服務精神、見義勇為、孝親尊長、樂善好施、守法守紀、盡忠職守等六大項評審標準，經初審、複審、決審等機制才獲得通過。戴儲賢是警察最好的朋友，也是警察最有力之後盾，因秉持施比受更有福的精神，讓愛心照亮每一角落，創造和諧幸福溫暖的社會，警察與有榮焉。

李建興說，戴儲賢長期支援基層員警，做最有力的後盾，遇到困苦急難救助戶，均自掏腰包致贈急難救助金表達慰問，還親自到府訪視獨居及弱勢或行動不便的長者，噓寒問暖，陪長者閒聊話家常。協助無力支付喪葬費家庭達120餘件，且為了不讓受幫助的人感到尷尬，行善全未具名，皆以「霧峰善心人士」名義贊助。

戴儲賢也加入慈濟基金會、廣亮社會福利慈善機構基金會，長期投身公益幫助需要之人，默默行善，榮獲好人好事是實至名歸。