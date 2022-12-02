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影／豐原火車站10米耶誕樹今浪漫點燈 23日耶誕音樂會登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委江啟臣化身耶誕老公公，在眾人倒數聲中點亮豐原火車站廣場10米高的幸福耶誕樹，小朋友興奮在耶誕樹前跳舞、合影，萌翻全場。記者林佩均／攝影
立委江啟臣化身耶誕老公公，在眾人倒數聲中點亮豐原火車站廣場10米高的幸福耶誕樹，小朋友興奮在耶誕樹前跳舞、合影，萌翻全場。記者林佩均／攝影

耶誕節倒數，今晚6點半，台中市豐原火車傳出薩克斯風的「耶誕鈴聲」歌曲，立委江啟臣化身耶誕老公公，在眾人倒數聲中點亮10米高的幸福耶誕樹，小朋友興奮在耶誕樹前跳舞、合影，萌翻全場。江啟臣宣布，今晚點燈只是「前菜」，23日晚間6點半將在站前舉辦耶誕音樂會，邀市民一起同歡。

立委江啟臣與市議員張瀞分、陳本添、準市議員邱愛珊、豐原區長洪峰明與多位豐原在地里長等人化身耶誕老公公、老婆婆，在浪漫的耶誕音樂聲中分送禮物給小朋友，小朋友帶來萌翻全場的舞蹈，博得喝采。

「3、2、1，Merry Christmas！」現場近百位市民齊聲倒數，10公尺高耶誕樹閃爍光芒，小朋友在廣場邊玩泡泡，邊興奮與高聳耶誕樹合影，豐原火車站熱鬧滾滾。

立法委員江啟臣致詞表示，他結合在地企業、公益單位、學生團體、社區協會等民間資源，打造高達10公尺的百萬耶誕樹，豎立在豐原火車站廣場，希望用溫馨的耶誕氣氛，在後疫情時代溫暖所有市民朋友。

今天的快閃點燈只是「前菜」，江啟臣邀請市民12月23日晚上6點半到豐原火車站廣場，一起參與耶誕音樂晚會，藉由音樂的渲染、溫暖的耶誕樹燈光，祝福市民佳節愉快。

江啟臣感謝，在地企業家贊助與台鐵與台中市政府共同合作，尤其在豐原轉運中心落成啟用後，更多遊子返鄉，更能感受到佳節溫暖。

立委江啟臣化身耶誕老公公，在眾人倒數聲中點亮豐原火車站廣場10米高的幸福耶誕樹，小朋友興奮在耶誕樹前跳舞、合影，萌翻全場。記者林佩均／攝影
立委江啟臣化身耶誕老公公，在眾人倒數聲中點亮豐原火車站廣場10米高的幸福耶誕樹，小朋友興奮在耶誕樹前跳舞、合影，萌翻全場。記者林佩均／攝影
「3、2、1，Merry Christmas！」現場近百位市民齊聲倒數，10公尺高耶誕樹閃爍光芒，豐原火車站熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
「3、2、1，Merry Christmas！」現場近百位市民齊聲倒數，10公尺高耶誕樹閃爍光芒，豐原火車站熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
立委江啟臣化身耶誕老公公，發送禮物進場。記者林佩均／攝影
立委江啟臣化身耶誕老公公，發送禮物進場。記者林佩均／攝影
立委江啟臣化身耶誕老公公，在眾人倒數聲中點亮豐原火車站廣場10米高的幸福耶誕樹，小朋友興奮在耶誕樹前跳舞、合影，萌翻全場。記者林佩均／攝影
立委江啟臣化身耶誕老公公，在眾人倒數聲中點亮豐原火車站廣場10米高的幸福耶誕樹，小朋友興奮在耶誕樹前跳舞、合影，萌翻全場。記者林佩均／攝影

江啟臣 火車站 議員

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