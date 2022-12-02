合歡山鳶峰建置星空劇場 白天也能感受天文之美

合歡山是台灣第一座國際暗空公園，南投縣政府建置鳶峰星空劇場，讓遊客就算白天來訪也能感受天文之美，劇場即將落成，縣府10日、11日辦理搶先體驗場，今天起開放線上預約。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，與工業技術研究院合作建置鳶峰星空劇場即將落成，為測試設備及檢驗現場環境，12月10日、11日辦理10場次搶先體驗活動，提供觀看當天或前一天住宿仁愛鄉遊客免費觀賞，今天中午開放民眾透過「南投好好玩」網站線上預約登記。

縣政府表示，位於海拔2750公尺的合歡山鳶峰是國際暗天協會認證的暗空場域，也是絕佳觀星景點，但因地處偏遠高山，多數遊客白天到訪，夜間多為天文迷，為帶動在地觀光業發展星空旅遊，攜手工研院打造鳶峰星空劇場，讓夜晚天文的感動也傳達給白天來訪遊客。

縣府表示，鳶峰星空劇場建置球形屏幕，可作為星象儀使用，充實天文導覽資源；縣府與相關單位歷經半年以上現地考察動植物、文化，多次討論後產生劇本，以動畫呈現合歡山日夜景觀，講述夢想成為太空人的孩子聽著爺爺成為獵人的故事，展開一場奇幻冒險。

南投縣長林明溱說，縣府團隊會持續改善合歡山國際暗空公園各項軟硬體，歡迎國際、國內旅客前來；觀光處長陳志賢表示，縣府今天開放線上預約，每場次20人，僅保留少數名額供現場候補，幸運兒請依預約時間攜帶當天或前一天住宿仁愛鄉相關憑證入場。