潭3、4公墓遷葬達六成 民代爭取3000萬建日照及社區活動中心

台中市潭子區第3、4公墓正進行遷葬作業，目前已完成六成，預計明年底釋出2.75公頃公有地。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今會勘，將由潭子區公所提出社區活動中心結合日照中心規劃案，爭取3000萬元經費。

楊瓊瓔與賴朝國今早與相關局處進行會勘，東寶社區發展協會理事長羅東勝指出，東寶社區活動中心興建在廟宇土地上，一樓為社區活動中心使用，二樓為三元宮，長期借用不是長久之計。

楊瓊瓔指出，潭3、潭4公墓已完成部分整地及架設圍籬，遷葬作業已達六成，預計明年底，建設局接手2.75公頃土地開闢公園綠地，部分公有地可釋出興建社區活動中心及日照中心，初估經費約3000萬元。

民政局局長吳世瑋表示，由潭子區公所提案爭取衛服部前瞻計畫3000萬元補助，推動社區活動中心及長照中心，空間各約100坪左右。

楊瓊瓔表示，潭3、潭4公墓完成遷葬後將開闢公園綠地，建物經費部分，她向衛服部爭取前瞻3000萬元補助，興建社區活動中心及日照中心。