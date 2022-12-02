全國最高教堂大鐘再響起 梨山耶穌堂今竣工啟用

海拔2100公尺、全國最高的教堂「梨山耶穌堂」相隔20年，今天鐘聲再度響起。梨山耶穌堂經歷五年多的整修，今天竣工啟用，在泰雅族長老以泰雅古調吟唱感恩謝詞，感謝交通部觀光局協助完成歷史任務，讓梨山耶穌堂再顯風華再現，重新開放迎接來遊客，並將舉辦雲端上的婚禮，成為梨山新地標。

53年歷史的梨山耶穌堂今天上午10時30分在「咚〜」敲響12下大鐘，剪綵啟用儀式在交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、台灣基督長老教會泰雅爾中會董事長徐正義牧師、議長哈告伍道牧師等人共同主持完成。徐正義感謝上天恩典，讓耶穌堂可以重新開放，成為族人做禮拜的殿堂。

曹忠猷說，耶穌堂整修復建歷經五年多，從歷史建物的審定、修復方式的考證及規劃設計，整修工程先搭起大棚架，再一片一片拆掉建幾千片的檜木及銅瓦清潔維護，再一片一片裝回去。另外例如如何將擺放在尖塔閣樓地板上銅製的鐘吊起、拉回距離地面13.1公尺的屋頂位置，過程不影響地板、柱樑等原貌，煞費工程人員心思。今天終於完工啟用，這是感動的時刻，也完成歷史性的任務。