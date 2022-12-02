快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國最高教堂大鐘再響起 梨山耶穌堂今竣工啟用

聯合報／ 記者趙容萱林佩均／台中即時報導
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供

海拔2100公尺、全國最高的教堂「梨山耶穌堂」相隔20年，今天鐘聲再度響起。梨山耶穌堂經歷五年多的整修，今天竣工啟用，在泰雅族長老以泰雅古調吟唱感恩謝詞，感謝交通部觀光局協助完成歷史任務，讓梨山耶穌堂再顯風華再現，重新開放迎接來遊客，並將舉辦雲端上的婚禮，成為梨山新地標。

53年歷史的梨山耶穌堂今天上午10時30分在「咚〜」敲響12下大鐘，剪綵啟用儀式在交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、台灣基督長老教會泰雅爾中會董事長徐正義牧師、議長哈告伍道牧師等人共同主持完成。徐正義感謝上天恩典，讓耶穌堂可以重新開放，成為族人做禮拜的殿堂。

曹忠猷說，耶穌堂整修復建歷經五年多，從歷史建物的審定、修復方式的考證及規劃設計，整修工程先搭起大棚架，再一片一片拆掉建幾千片的檜木及銅瓦清潔維護，再一片一片裝回去。另外例如如何將擺放在尖塔閣樓地板上銅製的鐘吊起、拉回距離地面13.1公尺的屋頂位置，過程不影響地板、柱樑等原貌，煞費工程人員心思。今天終於完工啟用，這是感動的時刻，也完成歷史性的任務。

耶穌堂即日起開放供民眾駐足觀賞，附近有梨山原民小吃、梨山茶等熱飲，未來將是新的地標和網紅打卡點。

全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供
全國最高的教堂「梨山耶穌堂」經歷五年多的整修，今天竣工啟用。圖／交通部觀光局參山處提供

耶穌 梨山 教堂

延伸閱讀

用香檳杯品茶！台南最新網美景點 可俯瞰赤崁樓、武廟

海拔2000公尺！全國「最高」聖誕樹今晚點亮驚艷山谷

「山谷燈光節」點亮梨山 金馬獎女配角林詹珍妹代言攬客

24hr直播美景！ 全台海拔最高「松雪耶誕樹」浪漫點燈 2022山谷燈光節開跑

相關新聞

全國最高教堂大鐘再響起 梨山耶穌堂今竣工啟用

海拔2100公尺、全國最高的教堂「梨山耶穌堂」相隔20年，今天鐘聲再度響起。梨山耶穌堂經歷五年多的整修，今天竣工啟用，在...

縣議員游顥表態再上層樓　願為竹鹿及國民黨守住一席　

面對南投縣第2選區立委許淑華當選新任南投縣長後，南投縣立委的補選，成為各方角力的焦點，其中縣議員游顥以得票數7765票，...

來鹿港桂花巷賞燈 不倒小鹿、玉兔攬月美不勝收

彰化縣鹿港桂花巷藝術村每年歲末都會推出繽紛的花燈裝置藝術，成為遊客打卡勝地，今年布燈主題仍延續之前的「小鹿不倒翁」外，還...

千個物流箱層層堆疊 台中百貨打造馬卡龍色聖誕樹

聖誕節將至，台中廣三SOGO百貨今年以搬運的物流箱，搭配色彩、層次堆疊的方式，打造高達8.5公尺的馬卡龍色聖誕樹，相當獨...

武陵農場萬壽菊怒放 花海搖曳生姿遊客驚豔

正值秋冬交替時節，武陵農場入口花園萬壽菊怒放爆開，長約200公尺的澄黃色花海搖曳生姿，令人驚豔，武陵農場副場長胡發韜今天...

差點淹沒埔里清潔隊 歷時8個月終移除垃圾山

南投縣垃圾去化困難，全縣累積垃圾超過22萬公噸，四大鄉鎮市更堆出一座座垃圾山，南投縣環保局4月開始新的垃圾處理協調及外運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。