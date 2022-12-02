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王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

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縣議員游顥表態再上層樓　願為竹鹿及國民黨守住一席　

聯合報／ 記者黑中亮／專訪
南投縣議員游顥身為國民黨中央委員之一，以得票數7765票，打破南投縣第四選區的最高票數連任成功。記者黑中亮／攝影
南投縣議員游顥身為國民黨中央委員之一，以得票數7765票，打破南投縣第四選區的最高票數連任成功。記者黑中亮／攝影

面對南投縣第2選區立委許淑華當選新任南投縣長後，南投縣立委的補選，成為各方角力的焦點，其中縣議員游顥以得票數7765票，不但打破南投縣第四選區的最高票數，上午接受訪問時表示，「支持我再上一層的動力，就是國民黨必須打贏這一仗」，過去他曾任立法院副院長洪秀柱的辦公室主任，且竹山鹿谷地區從張明雄立委到現在，20年沒有再產生一位中央級的民意代表，應該要有人願意出來競選立法委員。

游顥表示，對於自己爭取再上層樓，地方和黨部的正反聲音都有，有人甚至質疑，「游顥為何表態要代表竹山鹿谷去爭取國民黨的徵召，為何不好好當議員就好！」可是就在他握盡濁水溪線的每一雙手後，更有聽到更多鼓勵竹山鹿谷要出立委的聲音，事實上，游顥的政治前途與竹山鹿谷人綁在一起。

游顥說，國民黨在立法院是在野黨，所以必須要在立法院監督，要能言、敢戰，特別是竹山鹿谷地區從前立委張明雄後，到現在20年都沒有立委，應該要有人願意出來；畢竟「在同一選區服務民眾，無所謂落跑問題，選上立委，更可以中央角度照顧地方支持的選民」，尤其是自己的優勢就是年輕，目前40歲的他，並曾在立法院擔任過法案主任，與立法院副院長洪秀柱的辦公室主任。

特別是這次的南投縣第二選區立委補選，包括南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，坊間俗稱「濁水溪線」選區，竹山鎮、名間鄉是綠營票倉，但兩鎮人口相加仍少於南投市，選民結構藍大於綠，黨中央的共識會是艱苦的一仗，游顥相信民進黨不論是由哪一位人選出線，全黨勢必會傾全黨之力或是動用國家機器，來打這場立委補選。

游顥表示，身為國民黨中央委員之一，全黨體認這場南投立委補選必須要贏，面對目前有多人表態參選，個人雖有強調參選意願，但尊重黨中央的評估徵召決定，贊成進行內部民調，若獲徵召，必定全力以赴，若是提名其他同志，也會盡力輔選。

南投縣議員游顥（左一）身為國民黨中央委員之一，以得票數7765票，打破南投縣第四選區的最高票數連任成功。記者黑中亮／攝影
南投縣議員游顥（左一）身為國民黨中央委員之一，以得票數7765票，打破南投縣第四選區的最高票數連任成功。記者黑中亮／攝影

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