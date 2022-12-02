千個物流箱層層堆疊 台中百貨打造馬卡龍色聖誕樹

聖誕節將至，台中廣三SOGO百貨今年以搬運的物流箱，搭配色彩、層次堆疊的方式，打造高達8.5公尺的馬卡龍色聖誕樹，相當獨特。台中長榮桂冠酒店則在大廳打造近6米高的「粉紅幸福聖誕樹」，夜晚點燈後，從台灣大道外就可看到粉嫩聖誕樹，堪稱「中部必拍的聖誕熱門打卡景點」。

台中廣三SOGO百貨今年運用千個物流箱，搭配色彩、層次堆疊的方式，打造高達8.5公尺的聖誕樹，並加入串燈，點綴得五彩繽紛，周圍還特別設計露營風拍照區、遊戲區、休憩區作為連貫，讓整場聖誕氣氛更加濃郁。

除了有繽紛閃耀的聖誕樹可以大拍特拍外，廣三SOGO百貨今年還特別舉行聖誕報佳音及每年經典的聖誕大遊行活動，大遊行當天還有聖誕老人可以跟大家近距離合影。