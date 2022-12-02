差點淹沒埔里清潔隊 歷時8個月終移除垃圾山

南投縣垃圾去化困難，全縣累積垃圾超過22萬公噸，四大鄉鎮市更堆出一座座垃圾山，南投縣環保局4月開始新的垃圾處理協調及外運機制，先針對埔里鎮垃圾移除，最近移除1萬1894公噸的垃圾，讓清潔隊脫離再開門見「山」的窘境，環保局規畫明年4月移除南投市垃圾山，接著是竹山及草屯鎮，逐步改善環境和景觀。

去年9月協助南投處理垃圾縣市焚化廠歲修，埔里鎮垃圾無法外運處理，也無適合堆置場所，垃圾堆放在清潔隊旁空地。今年1月底堆置垃圾量達2400公噸，6月垃圾量達最高峰4655公噸，導致一旁清潔隊辦公室幾乎被垃圾山淹沒，讓清潔隊員整天和垃圾、惡臭為伍，叫苦連天。

南投縣政府及埔里鎮公所尋找垃圾初步處理後的暫置場所，卻引發民眾抗爭事件，包括2月桃米里抗爭、3月成功里扣車事件及福興協調會抗爭，民眾每天產生垃圾，但人人拒絕垃圾堆放在住家附近。

南投縣環保局表示，4月開始啟動新的垃圾處理協調及外運機制，逐步減少埔里鎮垃圾堆置，終於在最近完成移除1萬1894公噸的垃圾量，讓埔里鎮清潔隊脫離與垃圾山為伴的生活，環保局也感謝環保署及友好縣市協助。

南投市掩埋場內也堆置不少垃圾，環保局將持續垃圾處理協調及外運委請外縣市焚化爐處理，加強維護衛生掩埋場管理並強化熱顯像感應監視器設備預防垃圾自燃，預計明年4月前移除南投市垃圾山，緊接著再處理竹山和草屯垃圾。