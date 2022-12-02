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影／網路問卷已回收3千多分 蔡其昌談：政府應更貼近民眾

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今早出席弘光科技大學55周年校慶活動。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌今早出席弘光科技大學55周年校慶活動。記者林佩均／攝影

立法院副院長蔡其昌今早出席弘光科大55周年校慶活動。媒體問及由他發出的網路問卷調查結果，蔡其昌分享，目前已回收3千多份，大項目來看，「執政團隊要更站在民眾的同理心，來表達對事情的看法」。

媒體詢問問卷回收狀況與問卷題目，蔡其昌坦言，他是看結果，題目有許多面向，「你要問我細節，我忽然間答不出來。」他說，目前回收約3000多份，大項目來看，「執政團隊面對論述，要更站在民眾的同理心，來表達對事情的看法。」

蔡其昌舉例，疫情就醫學數據看來覺得不錯，但做得不錯，還是有受害者，「我們應該多一點同理心，從疫情遭受傷害民眾的角度來談疫情，站在受害者立場來看，比較能溫暖民眾。」

其次，民眾認為強化司法改革不夠快，政府要加強論述與溝通。蔡其昌指出，經濟問題雖然數字亮麗，但有些產業並非亮麗數字下的受益者，政府需要更多同理心，讓民眾覺得政府的想法貼近民眾。

蔡其昌說，這次問卷回饋是多層次、多面向的現象，選舉已經結束，我們要找出敗選原因，這些原因可以提供給未來新內閣參考；他也強調，國民黨是未來地方執政的最大黨，他們也要面對民眾的檢驗，都希望台灣人民能更好。

立法院副院長蔡其昌今早出席弘光科技大學55周年校慶活動。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌今早出席弘光科技大學55周年校慶活動。記者林佩均／攝影

蔡其昌 疫情 團隊

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