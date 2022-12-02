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中市勞工局推身障者跨域就業 她走出山城樂在職場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
住石岡的女輕度智能障礙者小樺成功跨域就業，在市區林酒店擔任房務員近2年，近期加薪獲肯定。圖／台中市勞工局提供
住石岡的女輕度智能障礙者小樺成功跨域就業，在市區林酒店擔任房務員近2年，近期加薪獲肯定。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局山線就業服務區在疫情期間推動「跨域就業計畫」，結合市府新闢山線到市區公車路線，成功讓住山線6名身障者進入市區就業。其中，住石岡的女輕度智能障礙者小樺，成功到市區林酒店擔任房務員，天天通勤不嫌累，穩定就業近2年，近期加薪獲肯定。

台中市勞工局長張大春說，為協助身心障礙者就業，勞工局分四區委託團體推動支持就業服務，成功推介就業率近9成；疫情衝擊各行各業，也影響身障者推介就業率，尤其山線、海線地區資源更少，山線服務區就服員胡家銘提出「跨域就業計畫」因應。

胡家銘說明，疫情期間，山線地區就業機會更少，身障者若要跨區媒合，首要解決通勤問題，剛好台中市政府開闢152、153公車路線，從山線行駛高速公路直達市區，順勢提供跨區就業機會，2年多來，透過「跨域計畫」模式，已為6名住山線的身障者找到市區工作。

胡家銘舉例，住石岡的女身障者小樺2年前高中剛畢業，向山線就業服務區尋求協助，經評估連結就業前個別化訓練，建立清潔技巧及工作概念，並協助媒合工作，但在石岡一直找不到工作，經與職管員討論後提出「跨域計畫」，成功媒合在市區的林酒店當房務員。小樺搭153號公車直達，車程約30分鐘，穩定就業近2年，如今有能力帶領新人。

林酒店副理曾子慧說，一般新入職約須2周上手，小樺跟過房務部的15名前輩學習技能，花一年才出師。小樺雖學得慢，卻肯學耐勞，前輩也樂意教她，公司也願意給她時間做中學，一年前就能獨當一面。

曾子慧說，小樺勤奮仔細，鋪床換枕巾總是有條不紊，清洗浴室要做到光潔明亮，速度難免落後，目前一天能完成六間房務，距離11間標準仍有一段距離，但看得到小樺的努力與進步，今年九月為小樺加薪肯定。

住石岡的女輕度智能障礙者小樺（左）成功跨域就業，在市區林酒店擔任房務員近2年，近期加薪獲肯定，右為林酒店副理曾子慧。圖／台中市勞工局提供
住石岡的女輕度智能障礙者小樺（左）成功跨域就業，在市區林酒店擔任房務員近2年，近期加薪獲肯定，右為林酒店副理曾子慧。圖／台中市勞工局提供
住石岡的女輕度智能障礙者小樺成功跨域就業，在市區林酒店擔任房務員近2年，近期加薪獲肯定。圖／台中市勞工局提供
住石岡的女輕度智能障礙者小樺成功跨域就業，在市區林酒店擔任房務員近2年，近期加薪獲肯定。圖／台中市勞工局提供

身障者 疫情

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