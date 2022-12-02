戴「順澤宮」帽已拿9冠！挪威三鐵世界冠軍艾登4日再來彰化還願
挪威選手伊登勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍，他頭上戴著印著彰化「埔鹽順澤宮」宮帽抵達終點，讓順澤宮帽一夕爆紅，伊登從此也獲9次世界冠軍，他還獲頒彰化榮譽縣民並擔任觀光大使。26歲的伊登繼2019年11月來順澤宮還願後，本月4日將再度到順澤宮還願。
世錦賽三鐵冠軍明星伊登（Iden）此次的還願之旅，預定12月4日下午2時20分前往埔鹽順澤宮參拜、12月5日上午11時參訪彰化市卦山村美學生活聚落，並與縣長王惠美一同行銷彰化十大金質商品與彰化優鮮農特產品，民眾可以一睹世界冠軍的風采，王惠美縣長臉書也會直播，一起共同參與。
26歲的伊登，今年7月在PTO鐵人三項加拿大公開賽拿下金牌，短短兩個月間，參加夏威夷IRONMAN世錦賽（俗稱Kona），以總成績7小時40分24秒的成績，打破大會紀錄拿下冠軍，賽後他在IG貼出頭戴彰化順澤宮帽抵達終點的照片，這是他戴上順澤宮帽拿下的第9冠，縣長王惠美皆第一時間貼文恭賀
伊登世界冠軍的魅力，也讓彰化埔鹽順澤宮帽爆紅，每逢假日領宮帽的民眾都大排長龍。
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