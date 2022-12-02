淘汰老舊機車換購電動機車 彰化縣最高補助1萬8千

彰化縣目前共有82多萬輛機車，是空氣汙染重要因之一，彰化縣政府因此鼓勵縣民淘汰高汙染機車輛換綠能機車，在明年元月10日以前送件，凡淘汰2007年年6月30日以前出廠的高汙染車輛，即可獲得加碼補助金3500元，若淘汰高汙染機車換購電動機車的縣民，最高可獲補助1萬8000元補助。

環保局指出，現設籍在彰化縣的機動車輛數為134萬565輛，其中機車82萬5832輛，約佔了全縣車輛數的6成以上，對空氣汙染排放造成影響，透過淘汰老舊機車宣導、使用低汙染運具的推動，及機車排氣檢驗，確保車輛符合排氣標準。

環保局指出，到今年10月為底，彰化縣機車定檢率達83.42%，不合格改善率100%，進而促使彰化縣PM2.5濃度達14.1微克，與2018年同期下降7.4微克，改善34%以上，對彰化縣空汙改善有相黨大幫助。

縣府除鼓勵淘汰高汙染機車輛外，也鼓勵換購電動機車，分別由縣府、環保署及經濟部補助，凡淘汰2007年年6月30日以前出廠的高汙染車輛，即可獲得加碼補助金3500元，如果再換購重型及輕型電動機車合計可補助18000元，如果換購小型輕型電機車合計可獲16000元補助；若新購電動機車，重型輕型機車可獲1萬元補助、小型輕型則征8100元補助。 這項補助即日起收件，到明年元月12日截止。