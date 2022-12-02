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選舉結束 彰化縣教育舵手將換人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立暨南大學國立暨南國際大學教育政策與行政學系教授蔡金田，將接任彰化縣政府教育處長。截圖自暨南大學官網
國立暨南大學國立暨南國際大學教育政策與行政學系教授蔡金田，將接任彰化縣政府教育處長。截圖自暨南大學官網

彰化縣五合一選舉結束，教育舵手將換人，現任教育處長王智弘本（12）月25日階段性任務結束，決定重返校園，職務將由國立暨南大學教育政策與行政學系教授蔡金田接任。這波人事異動尚待縣長王惠美作最終定奪。

全國九合一選舉結束，多名來自學界的首長和主管準備回學校教書，王智弘也是其中一位。去（2021）年9月1日履新的他從學術界來到縣政府，彰化縣國中小學對這位彰化師大輔導與諮商學系教授不陌生，認為可在教育第一現場發揮專長，果然一年三個月恰如其分，是王惠美教育事務的股肱，彰化縣教育界也肯定王智弘的專業與溫暖。

即將接任的國立暨南大學國立暨南國際大學教育政策與行政學系教授蔡金田，彰化縣教育界更是熟悉。蔡金田曾在彰化縣擔任國小教師，縣立體育場場長，在縣政府教育局（現今教育處）先後擔任體建、學管課長，後來分發到好修國小當校長。蔡金田一面工作、一面進修，離開行政體系轉往學界，在大葉、東海執教，落腳暨南大學最終成為教育領導培育中心第六、七任系主任，本學年卸下行政主管職務，將回到彰化縣襄助教育總舵手王惠美推動教育。

國立彰化師範大學教授王智弘（右）從學界轉任彰化縣政府教育處長，幽默風趣又具備專業能力，很受縣內教育界喜愛。本報資料照片
國立彰化師範大學教授王智弘（右）從學界轉任彰化縣政府教育處長，幽默風趣又具備專業能力，很受縣內教育界喜愛。本報資料照片

王惠美 大學教育 教育局

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