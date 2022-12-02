聽新聞
test
0:00 / 0:00
選舉結束 彰化縣教育舵手將換人
彰化縣五合一選舉結束，教育舵手將換人，現任教育處長王智弘本（12）月25日階段性任務結束，決定重返校園，職務將由國立暨南大學教育政策與行政學系教授蔡金田接任。這波人事異動尚待縣長王惠美作最終定奪。
全國九合一選舉結束，多名來自學界的首長和主管準備回學校教書，王智弘也是其中一位。去（2021）年9月1日履新的他從學術界來到縣政府，彰化縣國中小學對這位彰化師大輔導與諮商學系教授不陌生，認為可在教育第一現場發揮專長，果然一年三個月恰如其分，是王惠美教育事務的股肱，彰化縣教育界也肯定王智弘的專業與溫暖。
即將接任的國立暨南大學國立暨南國際大學教育政策與行政學系教授蔡金田，彰化縣教育界更是熟悉。蔡金田曾在彰化縣擔任國小教師，縣立體育場場長，在縣政府教育局（現今教育處）先後擔任體建、學管課長，後來分發到好修國小當校長。蔡金田一面工作、一面進修，離開行政體系轉往學界，在大葉、東海執教，落腳暨南大學最終成為教育領導培育中心第六、七任系主任，本學年卸下行政主管職務，將回到彰化縣襄助教育總舵手王惠美推動教育。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言