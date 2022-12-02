選舉結束 彰化縣教育舵手將換人

彰化縣五合一選舉結束，教育舵手將換人，現任教育處長王智弘本（12）月25日階段性任務結束，決定重返校園，職務將由國立暨南大學教育政策與行政學系教授蔡金田接任。這波人事異動尚待縣長王惠美作最終定奪。

全國九合一選舉結束，多名來自學界的首長和主管準備回學校教書，王智弘也是其中一位。去（2021）年9月1日履新的他從學術界來到縣政府，彰化縣國中小學對這位彰化師大輔導與諮商學系教授不陌生，認為可在教育第一現場發揮專長，果然一年三個月恰如其分，是王惠美教育事務的股肱，彰化縣教育界也肯定王智弘的專業與溫暖。