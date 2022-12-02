成美園松柏環繞圍爐 年菜開放訂桌 除夕到初三秒額滿
下個月就是農曆春節，彰化縣永靖鄉「成美文化園」的松柏軒景觀餐廳已開放圍爐年菜訂桌，董事長級私房料理年菜每桌15800元，在百萬千萬松柏環繞下的景觀餐廳圍爐團聚更增添年味與韻味，一開放訂桌就秒殺，除夕到初三已額滿，初四到初九仍可預定，訂年菜入園門票半價，可順道安排遊園之旅。
永靖鄉的成美文化園是近年人氣竄升的景點，有台版兼六園之稱，因園區內有許多百年珍貴老樹及庭園造景，成為網紅打卡秘境。
成美文化園區執行長章嘉和說，園區內有百年古厝「成美公堂」、百年老樹日式庭園「和園」、四季花園「東園區」等三大特色區域，帶有松柏長青、百年屹立不搖的寓意，並有季節性花卉，讓民眾四季皆有不同體驗，過年期間登場的即是最美的「成美落羽松季」。
在群樹環繞的景觀餐廳用餐更是讓人心曠神怡，所以松柏軒景觀餐廳推出的高檔圍爐年菜一推出，除夕到初三就秒殺額滿，春節到初九的年菜訂桌目前預約已達六成，預計年前就會額滿。
松柏軒的年菜是由有近30年資歷的主廚所開出的特色年菜，包含「龍蝦魚子迎春盤」，「干貝八寶佛跳牆」食材裡超過20種配料，包括干貝、鮑魚、烏參、花菇、排骨、花膠等，工法繁複；「燒鰻米糕鮮炸捲」主廚特製「網紗肉捲」，傳承員林第一市場30年老店的祖傳秘方技藝，在主廚的改良下，採用古法網油方式手作製成，每口咬下都是滿滿的肉汁，搭配步步「糕」升米糕，呈現古早年味；「御膳蔗香燒元蹄」則是軟嫩Q彈，肥而不膩，年菜就是要吃豬腳補財庫。
松柏軒也開放給民眾選購外帶年菜，「鴻圖大展開運年菜組」每組3千元包含干貝鮑魚佛跳牆盅、紅燒大元蹄、鰻魚米糕等三道經典功夫菜，每道菜約10人份，讓無法到場的民眾也能一飽口福。
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