前省議會用燈光展現不同風貌 住宿購物都有優惠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院民主議政園區前身是台灣省議會，園區中的蔣中正銅像，5月移除後，原址布置了一座耶誕樹與水波紋燈，在夜間照亮民主圓環與椰林大道，也讓園區展現與以往截然不同的面貌。圖／立法院提供
立法院民主議政園區前身是台灣省議會，園區中的蔣中正銅像，5月移除後，原址布置了一座耶誕樹與水波紋燈，在夜間照亮民主圓環與椰林大道，也讓園區展現與以往截然不同的面貌。圖／立法院提供

立法院民主議政園區前身是台灣省議會，園區中的蔣中正銅像，5月移除後，原址布置了一座耶誕樹與水波紋燈，在夜間照亮民主圓環與椰林大道，也讓園區展現與以往截然不同的面貌。

立法院中南部服務中心說，蔣中正銅像5月經台中市文化資產處核准後，已移至桃園慈湖存放，銅像基座一併拆除，僅留下兩層大理石平台。近日為點亮園區的夜間環境，與台中市霧峰區農會合作，設置一座耶誕樹，並用LED燈光搭配水波紋燈、流蘇燈等，與既有的議事大樓、噴水池夜間燈光，照亮椰林大道。

中心主任王俊傑說，在省議會時期，圓環因正好坐落在議事大樓銜接椰林大道的樞紐處，過去就是許多民眾集結、陳情的地方，銅像拆除後，今年第一次嘗試布置園區夜間燈光，燈光布展到明年1月14日止，歡迎旅客來園區走走。

霧峰區農會指出，期待透過繽紛的燈飾營造光環境，讓來訪的遊客能沉浸在耶誕節慶的幸福中。議蘆會館也推出「Long stay」活動，只要參訪住宿連續2晚以上，就可以享續住第2晚9折、第3晚起8折的住宿費優惠。

另外，歡慶今年度霧峰區農會100週年慶，只要在議蘆全館餐飲部用餐、購買農會產品、參訪住宿，滿1千元以上送香米捲1盒、2千元以上送2公斤裝霧峰香米1包、3千元以上送多有益飲品1盒，優惠到今年年底，歡迎把握。

立法院民主議政園區前身是台灣省議會，園區中的蔣中正銅像，5月移除後，原址布置了一座耶誕樹與水波紋燈，在夜間照亮民主圓環與椰林大道，也讓園區展現與以往截然不同的面貌。圖／立法院提供
立法院民主議政園區前身是台灣省議會，園區中的蔣中正銅像，5月移除後，原址布置了一座耶誕樹與水波紋燈，在夜間照亮民主圓環與椰林大道，也讓園區展現與以往截然不同的面貌。圖／立法院提供
立法院民主議政園區前身是台灣省議會，園區中的蔣中正銅像，5月移除後，原址布置了一座耶誕樹與水波紋燈，在夜間照亮民主圓環與椰林大道，也讓園區展現與以往截然不同的面貌。圖／立法院提供
立法院民主議政園區前身是台灣省議會，園區中的蔣中正銅像，5月移除後，原址布置了一座耶誕樹與水波紋燈，在夜間照亮民主圓環與椰林大道，也讓園區展現與以往截然不同的面貌。圖／立法院提供

農會 住宿 蔣中正

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