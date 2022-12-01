「山谷燈光節」點亮梨山 金馬獎女配角林詹珍妹代言攬客

「山谷燈光節」點燈活動今晚在梨山賓館前登場！交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、金馬獎最佳女配角獎林詹珍妹等人按燈啟動下，兩盞高達28公尺大雪松耶誕樹瞬間點亮，驚艷全場，音樂、燈光照亮全場，耶誕節氣氛溢滿整個山谷。

同一時間，參山處設在梨山攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘的3處高解析度即時影像攝影機，也直播梨山美景，讓無法到場民眾也能隨時觀賞。

包括台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、武陵農場場長鄭源敏、福壽山副場長王仁助、台灣觀光產業發展協會總會長蕭明仁、台灣基督長老教會泰雅爾中會董事長徐正義牧師、議長哈告伍道牧師等人都到場參與。

除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松耶誕樹外，梨山大街也布置閃亮亮聖誕燈飾；梨山新地標「耶穌堂」也在電腦燈光下變換色彩。谷關的溫泉公園被打造成「幻彩聖誕村」，民眾到谷關溫泉公園的「光之花園」可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。

被籲為梨山環山部落之光的林詹珍妹致詞時說「今天我是在梨山地區土生土長的小姑娘！」引起來賓一陣鼓掌與笑聲，她說她已75歲，從小到大，知道梨山上的風景太美了，謝謝參山處知道梨山很漂亮，給梨山那麼漂亮的建設，連環山地區也建設的很美麗，「歡迎你們都到梨山玩！」。

參山處長曹忠猷說，今起天大家已經可以脫口罩到戶外走走，希望燈光節可以延續國旅熱潮，民眾不用急著出國，也可以體驗耶誕氣氛。